Pau Cubarsí: qué edad tiene, cuánto mide y datos de su carrera en el Mundial 2026

15 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Tiene 19 años, mide 1,84 metros y es el defensa central más prometedor del mundo. Pau Cubarsí Paredes nació el 22 de enero de 2007 en Estanyol, un pequeño pueblo de la provincia de Girona, Cataluña. Proviene de una familia de carpinteros que regenta la Fustería Cubarsí desde hace más de un siglo. Su padre, Jordi, le inculcó desde pequeño el amor por el fútbol y por el Barça. Una historia de raíces profundas que contrasta con la velocidad de su ascenso al fútbol de élite.

Pau dio sus primeros pasos en el Girona, donde llamó la atención desde temprana edad por su altura, su elegancia y su inteligencia sobre el campo. En 2018, el Barça lo fichó para su categoría Alevín. Desde entonces pasó por todas las categorías del club hasta que en enero de 2024, con apenas 16 años, Xavi Hernández lo promovió al primer equipo ante una emergencia defensiva. Lo que iba a ser un parche se convirtió en un titular inamovible. En las dos temporadas siguientes conquistó dos títulos de LaLiga con el FC Barcelona y fue campeón olímpico con la selección española en los Juegos de París 2024.

En la selección española, Cubarsí también rompió récords históricos. En marzo de 2024 se convirtió en el defensa más joven en vestir la camiseta de España, con 17 años, borrando del registro el récord que ostentaba la leyenda Sergio Ramos desde 2005, cuando debutó con 18 años. Es un defensor moderno, que se adapta a cualquier sistema y que destaca por su carácter, anticipación e inteligencia en el juego posicional. Su estatura le permite ser poderoso en el juego aéreo y en las disputas, mientras que su salida de balón es su gran sello diferencial. En Norteamérica podría formar pareja de centrales con el experimentado Aymeric Laporte en el eje de la zaga española.

Con 11 internacionalidades a sus 19 años, Cubarsí llega al Mundial con la confianza total de su seleccionador, Luis de la Fuente. Su ídolo de infancia es Carles Puyol, el capitán histórico del Barça. Quienes lo conocen dicen que no solo comparte su posición sino también su mentalidad: líder dentro y fuera del campo desde que era un niño en los campos de Girona.

España en el Mundial 2026: Grupo H, rivales y horarios para Chile

España integra el Grupo H del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Los partidos de España en horario de Chile son:

Lunes 15 de junio — España vs. Cabo Verde — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

— España vs. Cabo Verde — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Domingo 21 de junio — España vs. Arabia Saudita — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

— España vs. Arabia Saudita — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Viernes 26 de junio — Uruguay vs. España — 20:00 horas — Estadio Akron, Guadalajara

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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