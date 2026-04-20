EXCLUSIVO|"Hubo insultos racistas, amenazas...estaba asustada": La declaración del rector de la U. Austral por atentado a Lincolao

20 abr. 2026 - 18:14 hrs.

Doce días después del ataque a la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACH), la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó esta mañana un operativo que culminó con la detención de tres estudiantes de esa casa de estudios. Esta tarde, el Juzgado de Garantía de Valdivia los dejó en libertad con medidas cautelares —firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima— luego de que el tribunal rechazara tanto el arresto domiciliario nocturno solicitado por la Fiscalía como la prisión preventiva pedida por el Ministerio de Seguridad Pública.

Mega Investiga accedió en exclusiva a dos piezas clave de esa carpeta: la declaración del rector de la UACH, Egon Montecinos, prestada el 10 de abril ante la Fiscal Jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, y la declaración voluntaria de testigo de Vicky Carrasco, delegada presidencial de Los Ríos, tomada el 9 de abril por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de Valdivia.

“La puerta solo se abre desde adentro”

El rector Egon Montecinos compareció en dependencias de la Fiscalía Local de Valdivia a las 09:05 horas del 10 de abril de 2026. Ahí Montecinos describió con precisión la cronología del día del ataque. Señaló que la visita de la ministra Lincolao a la universidad había sido coordinada con anticipación, con actividades que comenzaron la tarde del 7 de abril y se extendieron hasta el mediodía del 8.

Ese día, indicó, esperó a la ministra cerca de las 09:15 horas en la Delegación Presidencial de Valdivia y luego caminaron juntos hasta el Campus Isla Teja, específicamente hasta el salón Jorge Millas, adonde llegaron cerca de las 09:50 horas. Allí la ministra se reunió con académicos que dirigen proyectos financiados por su ministerio.

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A las 11:00 horas, según el rector, se vistieron con togas y caminaron desde el salón Jorge Millas hasta el Aula Magna -una caminata de aproximadamente diez minutos por el interior del campus-, acompañados de académicos, autoridades y profesores titulares. El rector precisó que durante ese trayecto la ministra interactuó de manera cordial con quienes la saludaban.

Al ingresar al auditorio, recordó, se encontraban la Delegada Presidencial, la alcaldesa de Valdivia, el presidente del Directorio de la Universidad, el Gobernador, seremis, el exrector Amtmann y autoridades políticas y universitarias. Según su estimación, ese día al interior había alrededor de 300 personas. Fue en ese momento cuando comenzaron a escucharse gritos desde el exterior del auditorio: consignas contra el gobierno, contra el recorte presupuestario del 3% en las becas, entre otras.

Luego de los discursos inaugurales, el rector declaró que advirtió algo inusual: la puerta de seguridad ubicada al costado derecho del Aula Magna -que según precisó “solo se abre desde adentro”- se abrió abruptamente. Por esa puerta ingresaron entre 6 y 7 personas.

“Me enteré por dichas autoridades universitarias y académicos de la casa de estudios que quien habría abierto dicha puerta sería un periodista de la SEREMI del medioambiente”, declaró el rector ante la fiscal.

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El ingreso forzado interrumpió la ceremonia. Montecinos señaló que su primera reacción fue buscar a la ministra, quien, según pudo constatar, ya había bajado del escenario y se encontraba en compañía de personal de la Armada, del Prefecto Regional de la PDI y de profesionales de la Seremi de Ciencias que habían sido invitados a la ceremonia.

El rector describió el estado en que encontró a Lincolao: “Me doy cuenta que se encontraba asustada, nerviosa, sorprendida y angustiada con lo que estaba ocurriendo”. Mientras los guardias impedían el ingreso de más personas por la entrada principal, el rector declaró que salió por la puerta lateral junto a su equipo para dialogar con quienes habían irrumpido.

“Me insultaron sujetos que estaban atrás de los dirigentes estudiantiles”, dijo y explicó que las demandas que le plantearon los dirigentes fueron diversas: suspensión de becas en el extranjero, el CAE y críticas al Presidente José Antonio Kast.

Ese primer diálogo, declaró el rector, duró aproximadamente veinte minutos.

Al reingresar al Aula Magna, Montecinos dijo que se encontró con que prácticamente todas las autoridades habían abandonado el lugar. Los únicos que permanecían eran la ministra Lincolao, el Prefecto de la PDI, el representante de la Armada, el Gabinete de Rectoría, los guardias y personal del ministerio de Ciencias.

Al preguntar por la ministra, le indicaron que se había ido al sector de camarines. “Al volver a entrar, instantes después me doy cuenta de que la ministra se encontraba en una sala lateral del Aula Magna junto al jefe regional de la PDI, un representante de la Armada y personal de la Seremi de Ciencias y el jefe de guardias de la Universidad”, declaró.

La situación se complicó cuando, según Montecinos, una persona que aparentaba ser alumno ingresó por la puerta principal y, al ver al representante de la Armada y otras personas con la ministra, comenzó a gritar que ella aún estaba adentro. Ante eso, Montecinos declaró que salió nuevamente con un megáfono e intentó dialogar con los manifestantes. Les señaló que la ministra debía trasladarse a la Universidad de La Frontera y que se encontraba afectada.

“Esta situación no podía ocurrir, estábamos en la universidad”, les dijo, según aseguró a la PDI.

El rector intentó entonces sacar a la ministra por las puertas laterales ubicadas detrás de los camarines. Pero esas dos puertas, declaró, estaban bloqueadas desde afuera con mesas, pallets y otros elementos. Fue ante ese escenario que volvió a negociar con los manifestantes, quienes finalmente aceptaron reunirse con la ministra en términos pacíficos.

La ministra accedió a recibir a tres dirigentes: Daniela Carvajal, Valentina Jara y Antonia Fernández. La reunión, según declaró el rector, “se dio en un clima cordial ya que las estudiantes plantearon sus inquietudes y la ministra escuchaba y recogía la información que le proporcionaban e incluso intercambiaron sus teléfonos celulares”. Duró unos veinte minutos.

Terminada esa reunión, el rector esperó a que los estudiantes salieran a su asamblea a comunicar lo hablado. Luego intentó sacar a la ministra por el Aula Magna. Había menos personas, pero un grupo seguía gritando e insultando. Fue en ese momento cuando alguien tomó la decisión de sacarla.

El rector declaró que mientras hablaba con uno de los dirigentes, “me percato que la ministra Lincolao hace abandono del Aula Magna junto al Jefe de la PDI, Armada y guardias, por la puerta principal del costado derecho”. Fue entonces, señaló, cuando comenzó la agresión.

El rector declaró haber escuchado claramente insultos racistas dirigidos a la ministra: “…india c…”, “…mentirosa”, “…te vamos a sacar la chu…”, “…da la cara…”.

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También recordó insultos hacia el Seremi de Educación durante la ceremonia, y hacia su propia persona por haber invitado a Lincolao a la universidad.

Sobre la actuación de Carabineros, el rector fue categórico: “Nadie planteó en ningún momento de manera explícita llamar a Carabineros, ni tampoco nadie me dijo que los habían llamado. Carabineros tampoco me llamó”.

Añadió que no tiene identificación de las personas que agredieron a la ministra, aunque reconoció que por imágenes que circulan en redes sociales y prensa, una de las personas que habría participado directamente en la agresión “es un exdirigente estudiantil de la FEUACH, a quien no conozco”.

Montecinos cerró su declaración señalando que el tiempo total que estuvieron al interior del Aula Magna fue entre las 11:30 y las 14:45 horas. También precisó que la razón por la que la ministra no salió cuando lo hicieron los demás invitados fue, a su entender, por motivos de seguridad, “ya que no estaban las condiciones para que ella hiciera abandono del Aula Magna”. Indicó además que la universidad ya instruyó una investigación administrativa interna y ofreció colaboración plena a la Fiscalía: acceso a cámaras, individualización de responsables y autorización para que la PDI ingrese al recinto.

“Estaba coordinado de antes”

La declaración de Vicky Nicole Carrasco Silva fue tomada el 9 de abril -un día antes que la del rector- en dependencias de la Delegación Presidencial de Los Ríos, por un comisario de la BIPE de Valdivia.

Carrasco, de 40 años, se desempeña como Delegada Presidencial Regional de Los Ríos desde el 11 de marzo de 2026 y es, en esa calidad, representante del Presidente Kast Rist en la región.

La testigo relató que supo por redes sociales, aproximadamente una semana antes, que la ministra Lincolao visitaría la Universidad Austral. Por eso, señaló, solicitó a su jefa de gabinete, Yenny Barría, tomar contacto con su par del Ministerio de Ciencias para coordinar actividades conjuntas en la región.

De ese contacto resultó que el martes 7 de abril la ministra llegaría a la Delegación a las 18:30 horas para el saludo protocolar, y el miércoles 8 tendría actividades con la Municipalidad, la Gobernación y luego la visita a la universidad.

Para la actividad del 8 de abril, la delegada declaró que salieron desde la Delegación a las 09:30 horas, acompañados por el rector Montecinos, quien les indicó que la actividad se desarrollaría con normalidad, que solo había pancartas asociadas a la contingencia y ninguna acción violenta.

Caminaron hasta el puente Pedro de Valdivia, pasaron a saludar a funcionarios de la Seremi de Ciencias y luego se trasladaron a pie a la universidad. “En este lugar estuvimos con los investigadores de la universidad como por una hora aproximadamente”, declaró Carrasco.

Ya en el Aula Magna, sentada en primera fila junto al Gobernador y la ministra, la Delegada declaró que siendo las 11:45 horas, al inicio de la exposición de Lincolao, comenzaron a escucharse gritos en su contra. Pasados unos cuarenta minutos, señaló, decidió retirarse del evento porque debía asistir a un comité policial.

Se comunicó por WhatsApp con el Prefecto de la PDI, José Cea, para salir juntos, ya que -según declaró- “no sabía bien la cantidad de gente en el exterior y si tendría problemas”. El Prefecto, sin embargo, le señaló que no era prudente salir en ese momento, por lo que decidieron esperar detrás del escenario.

La Delegada declaró que el Prefecto Cea se mantenía en contacto con el General de Carabineros, quien no había asistido a la reunión. El general señaló que había funcionarios desplegados en las inmediaciones, pero que no harían ingreso “ya que eso era apagar el fuego con bencina”. Ante eso, según la declaración de Carrasco, el jefe de la PDI exclamó que “se haría un procedimiento para sacarnos a las dos”.

Pasada la una de la tarde, la Delegada declaró que tomó la decisión de salir junto al jefe de la PDI por la puerta principal. Logró divisar unas quince personas. Se dirigió a un vehículo de la PDI, y desde allí el Prefecto regresó a buscar a la ministra. Carrasco se trasladó a la Delegación y comenzó el comité policial.

Mientras estaba en ese comité, señaló, fue informándose de lo que ocurría en el interior de la universidad a través del Seremi de Seguridad Pública, Juan Meléndez Duplaquet, y del General Carlos Contreras: la ministra aún no lograba salir por la gran cantidad de personas en el exterior. Siendo las 14:30 horas, le informaron que la ministra había dialogado con tres alumnas de la Federación de Estudiantes, coordinado previamente con el rector.

Luego, la Carrasco dijo que recibió un llamado del Jefe de la PDI señalándole que la ministra había salido del lugar, “no obstante no se había respetado el acuerdo tomado con anterioridad y la habían agredido”. Se dirigió entonces a dependencias de la PDI, donde constató la presencia de Lincolao. “Se encontraba en muy nerviosa por lo acontecido”, declaró. La ministra, según relató Carrasco, le indicó que el rector le había recomendado dialogar con los estudiantes para poder salir con tranquilidad, “lo que no se cumplió”.

Carrasco cerró su declaración con una afirmación categórica: “En razón a lo acontecido, creo que esto estaba coordinado con antelación”.

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