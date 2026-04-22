Tonka Tomicic aborda su situación sentimental actual y revela su postura sobre el matrimonio: "Yo me casaría feliz..."

22 abr. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Tras casi dos años de haber concretado su separación de Marco Antonio López, conocido como "Parived", la animadora Tonka Tomicic compartió detalles sobre su vida afectiva actual, en conversación con Rodrigo Sepúlveda en su podcast "Te lo cedo".

La comunicadora aclaró que en este momento no se encuentra en una relación de pareja formal, sin embargo, no descarta la posibilidad de contraer nupcias en el futuro.

Al ser consultada directamente por su estado civil, la conductora utilizó la expresión coloquial "no llueve, pero gotea", para indicar que, aunque se mantiene soltera, existen interacciones esporádicas en su vida, asegurando que se encuentra en un buen momento personal.

La animadora manifestó sentirse a gusto con su actual independencia, haciendo alusión a la idea de que la soltería puede ser una etapa disfrutable. No obstante, subrayó que el ámbito romántico no es su prioridad inmediata ni una preocupación que ocupe su agenda actual.

"El espacio y la libertad no los quiero tranzar"

Una de sus afirmaciones que generó más comentarios en redes sociales tiene que ver con su disposición a pasar nuevamente por el altar. Según sus palabras, lo haría, aunque bajo una visión de pareja distinta a la convencional.

"Yo me casaría feliz, no tengo rollo con el vínculo. Creo que en familia tú puedes hacer cosas maravillosas, te puedes apoyar, es compañía, es pasión", expresó Tomicic, para después explicar la dinámica de relación que aplicaría ante un eventual compromiso.

"Mira la locura que voy a decir, es raro, casarse y no vivir juntos, pero me gustaría tener dos casas. La que no tiene ninguna ahora, quiere dos... Es que encuentro que el espacio para las relaciones de pareja es bueno", dijo.

Tonka Tomicic y Rodrigo Sepúlveda. "Te lo cedo"

En este sentido, la comunicadora enfatizó que su interés radica en preservar su autonomía. Para ella, ser libre dentro de una relación es un aspecto fundamental que no estaría dispuesta a sacrificar, aunque mantiene el deseo de volver a vivir todas las etapas propias de un romance.

"Siento que el espacio y la libertad, no los quiero tranzar, a lo mejor me adelanto mucho en el pensamiento. Igual es rico hacer todo el proceso: Pololear y todas las etapas", cerró.

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