"No entiendo el hate": Hija de Luis Jiménez salió en defensa de Lucas Lama, pololo de Coté López

09 jun. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

Raffaella Jiménez, hija de Luis Jiménez y Coté López, salió en defensa del actual pololo de su madre, Lucas Lama, tras recibir duras críticas en redes sociales. La joven recalcó las virtudes del influencer y destacó el importante rol que cumplió durante el viaje familiar.

Las críticas hacia el influencer se originaron porque se compartió una serie de fotos donde se veía que este último participó en un viaje familiar de la ex del “Mago” Jiménez a Europa.

Las palabras de Raffaella

Sin embargo, esta vez quien salió en defensa de Lama no fue la modelo, sino su hija, quien usó su cuenta de Instagram para frenar los malos comentarios y asegurar que Lucas solo ha aportado cosas positivas y unión a la dinámica del hogar. "No entiendo por qué le tiran hate a Lucas si no les ha hecho nada a ustedes ni a nosotros", partió.

"Solo nos ha hecho reír, unirnos como familia, nos ha hecho muchos recuerdos bonitos y lo único que hace es intentar hacer que todos sean felices", argumentó la hija del exjugador de La Roja.

En ese sentido, la adolescente aprovechó para recalcar que el creador de contenido es alguien de "un corazón súper bonito y tiernito", descartando cualquier tipo de polémica por su participación en el viaje por el viejo continente.

Para cerrar su descargo, detalló que la presencia del influencer en Europa les daba tranquilidad a todos durante la travesía. "Todos queríamos que fuera al viaje porque nos sentimos mucho más seguras si hay un hombre que sabemos que siempre nos va a defender", sentenció.

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