Subsidio de Gas Licuado: Ministro explica método de entrega y fecha en que llegará a los hogares

16 abr. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Prime, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dio a conocer los detalles de la entrega del Subsidio de Gas Licuado, una medida orientada a apoyar a las familias en la calefacción de sus hogares durante los meses de invierno.

La definición del mecanismo de entrega era uno de los puntos que había generado inquietud entre autoridades locales, especialmente entre los alcaldes, quienes buscaban claridad sobre el rol que tendrían los municipios en la implementación del beneficio.

Durante las últimas semanas se evaluaron distintas alternativas para la entrega del subsidio, como vales de descuento o incluso la distribución de cilindros de gas, opciones que fueron zanjadas con la definición del mecanismo anunciado por el secretario de Estado.

¿Cómo funcionará la entrega del subsidio al gas?

El Subsidio de Gas Licuado busca ayudar a cerca de 7,5 millones de personas a enfrentar las bajas temperaturas, con un aporte económico destinado a la compra de gas.

Podrán acceder al beneficio quienes pertenezcan al 80% más vulnerable de la población de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH). La entrega del beneficio comenzará a partir del mes de junio, en concordancia con los meses más fríos del año.

En cuanto a la forma de entrega, el ministro Alvarado informó que consistirá en una transferencia directa de dinero destinada a financiar la compra de gas, la que será entregada a través de una tarjeta electrónica de BancoEstado. De esta forma, se confirmó que la distribución del beneficio no estará directamente a cargo de los municipios.

"El tema del gas se va a hacer a través de una glosa especial que consultamos con la Contraloría, vía Ministerio del Interior, con transferencias directas a los beneficiarios que están, en el Registro Social de Hogares", indicó el personero de Gobierno, remarcando que se depositará en la "tarjeta electrónica del BancoEstado".

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