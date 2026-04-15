Municipalidades responden al anuncio del Gobierno de entregar vales de gas a la población más vulnerable a través de ellos

15 abr. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) emitió una declaración pública en la que acusa al Gobierno de no haber entregado información formal respecto a la implementación de la ayuda consistente en vales de gas destinados al 80% más vulnerable de la población.

La medida se enmarca en el plan Chile Sale Adelante, instancia en la que el presidente José Antonio Kast anunció una serie de acciones para apoyar a las familias afectadas por el alza del costo de la vida, tras el aumento en el precio de las bencinas.

"7,54 millones de familias van a tener una posibilidad concreta de una solución con algo tan básico como es el gas. El 80% de las familias más vulnerables van a ser beneficiadas con este aporte", dio a conocer el mandatario, en el contexto de una ayuda coordinada entre el Gobierno y los municipios.

ACHM advierte falta de recursos y dificultades administrativas

Sin embargo, a través de una carta, la ACHM afirmó que actualmente "no existen ni vales ni recursos disponibles en nuestros municipios para dichos fines".

En esa línea, el organismo advirtió al Ejecutivo que "no resulta administrativamente viable traspasar a los municipios la responsabilidad de ejecutar estos recursos, considerando además que ello implicaría asumir procesos de compra y distribución".

Asimismo, desde la asociación sugirieron evaluar alternativas que podrían resultar más eficientes, como "la transferencia directa de los recursos a través de instrumentos electrónicos a las familias beneficiadas, o bien la implementación de un sistema de compra centralizada".

Finalmente, la ACHM hizo un llamado a contar con respuestas concretas para los vecinos y certezas administrativas para los municipios, con el objetivo de colaborar en la eventual entrega del beneficio.

"No puede transcurrir esta semana sin que exista información precisa al respecto", concluyeron.