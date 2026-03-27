Nuevo golpe al bolsillo: ¿Cuánto subiría el gas en abril?

27 mar. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la histórica alza de los combustibles que empezó a regir el jueves, no solo subió el valor de la bencina y el diésel, sino que también se proyecta un aumento en el precio del gas licuado.

Así lo informó a través de un comunicado la empresa Abastible, firma perteneciente al holding de Empresas Copec, que proyectó un "alza acotada" del gas a partir de abril.

¿Cuánto subiría el precio del gas?

Según reveló la compañía ligada al grupo Angelini, se espera que a partir del jueves 2 de abril el precio del gas registre un alza en torno al 10%.

Explicaron que esto se debe al "aumento del valor del gas licuado, junto al incremento en los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas".

Llamado a la calma

Abastible también atribuyó el alza al conflicto que protagonizan en el Medio Oriente Estados Unidos, Israel e Irán. "Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo principalmente desde EEUU".

"En este contexto, los precios locales se determinan en base a indicadores internacionales. (...) Actualmente, el conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en todos los combustibles", argumentaron.

A pesar de ello, la firma llamó a la calma y destacó que "el gas licuado ha mostrado un comportamiento más estable en comparación con otros energéticos, tendencia que también se proyecta para Chile".

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