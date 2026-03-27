Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Nuevo golpe al bolsillo: ¿Cuánto subiría el gas en abril?

¿Qué pasó?

Tras la histórica alza de los combustibles que empezó a regir el jueves, no solo subió el valor de la bencina y el diésel, sino que también se proyecta un aumento en el precio del gas licuado.

Así lo informó a través de un comunicado la empresa Abastible, firma perteneciente al holding de Empresas Copec, que proyectó un "alza acotada" del gas a partir de abril.

Lo más visto de Nacional

¿Cuánto subiría el precio del gas?

Según reveló la compañía ligada al grupo Angelini, se espera que a partir del jueves 2 de abril el precio del gas registre un alza en torno al 10%.

Ir a la siguiente nota

Explicaron que esto se debe al "aumento del valor del gas licuado, junto al incremento en los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas".

Llamado a la calma

Abastible también atribuyó el alza al conflicto que protagonizan en el Medio Oriente Estados Unidos, Israel e Irán. "Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo principalmente desde EEUU".

"En este contexto, los precios locales se determinan en base a indicadores internacionales. (...) Actualmente, el conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en todos los combustibles", argumentaron.

A pesar de ello, la firma llamó a la calma y destacó que "el gas licuado ha mostrado un comportamiento más estable en comparación con otros energéticos, tendencia que también se proyecta para Chile".

Todo sobre Gas

Leer más de

Notas relacionadas