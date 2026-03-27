Nuevo golpe al bolsillo: ¿Cuánto subiría el gas en abril?
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Tras la histórica alza de los combustibles que empezó a regir el jueves, no solo subió el valor de la bencina y el diésel, sino que también se proyecta un aumento en el precio del gas licuado.
Así lo informó a través de un comunicado la empresa Abastible, firma perteneciente al holding de Empresas Copec, que proyectó un "alza acotada" del gas a partir de abril.
¿Cuánto subiría el precio del gas?
Según reveló la compañía ligada al grupo Angelini, se espera que a partir del jueves 2 de abril el precio del gas registre un alza en torno al 10%.Ir a la siguiente nota
Explicaron que esto se debe al "aumento del valor del gas licuado, junto al incremento en los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas".
Llamado a la calma
Abastible también atribuyó el alza al conflicto que protagonizan en el Medio Oriente Estados Unidos, Israel e Irán. "Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo principalmente desde EEUU".
"En este contexto, los precios locales se determinan en base a indicadores internacionales. (...) Actualmente, el conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en todos los combustibles", argumentaron.
A pesar de ello, la firma llamó a la calma y destacó que "el gas licuado ha mostrado un comportamiento más estable en comparación con otros energéticos, tendencia que también se proyecta para Chile".
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