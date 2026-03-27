Descuentos en gas para más de 200 municipios: Así puedes ahorrar hasta $7.500 por cilindro

27 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Ante el histórico aumento del precio de los combustibles, que también podría traer un alza en el valor del gas licuado a partir de abril, algunos municipios y empresas anunciaron promociones y descuentos para aliviar el bolsillo de la población.

Por ello, la compañía Lipigas reveló que cuenta con una serie de beneficios y promociones que podrían otorgar hasta $7.500 por cilindro de gas.

¿Qué descuentos hay en cilindros de gas?

Entre las promociones y descuentos que ofrece Lipigas se encuentran las siguientes:

Descuentos con más de 200 municipios

Según informó la compañía, mantiene una alianza con más de 200 municipalidades en todo Chile, que ofrece descuentos directos a los vecinos en la compra de cilindros de gas:

5 kilos: Descuentos de $2.000

Descuentos de $2.000 11 y 15 kilos: Descuentos de $4.000

Descuentos de $4.000 45 kilos: Descuentos de $7.000

Para hacer efectiva esta promoción, los vecinos de las comunas deben inscribirse en su respectivo municipio, ya sea de forma online o presencial, según el mecanismo definido por cada comuna.

Una vez registrados, los vecinos podrán pedir hasta dos cargas de gas con rebaja al mes entregando su RUT al comprar por la Lipiapp MiCilindro, el call center 600 600 6200 y el WhatsApp +56 9 3399 9000.

LipiVecino

También existe el programa LipiVecino, el canal de venta sin delivery de Lipigas. La empresa cuenta con más de 170 puntos de venta directa, en más de 70 ciudades del país y beneficiando a más de 13 millones de personas.

A través de este sistema, las personas pueden acercarse con su cilindro vacío a un local adherido y comprar gas a un menor precio, al ahorrarse el costo de despacho de hasta $3.500.

Esta promoción se puede agregar al convenio de las 200 municipalidades antes mencionado. Por ejemplo, al comprar un balón de 15 kilos y sumando ambos beneficios, se podrían ahorrar hasta $7.500.

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