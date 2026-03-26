Tres comunas de la RM entregarán descuentos en combustibles, vales de gas y canastas familiares: Revisa cuáles son

26 mar. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

A raíz del alza histórica de la bencina, el diésel y la parafina, tres comunas de la Región Metropolitana anunciaron que entregarán beneficios en ayuda de los vecinos para amortiguar el aumento de los precios en diferentes productos.

Entre las medidas que anunciaron para ir en ayuda de las personas se contempló tener descuentos en combustibles, entregar vales de gas y aumentar la cantidad de canastas familiares para entregar.

¿Cuáles comunas entregarán los beneficios?

A través de redes sociales y puntos de prensa anunciaron la serie de beneficios que tendrán los residentes de Puente Alto, La Florida e Independencia. Revisa todos los detalles a continuación.

Puente Alto

La Municipalidad de Puente Alto anunció esta semana un beneficio exclusivo para hacer frente al alza de los combustibles: todos los lunes y martes en las estaciones de Aramco de la comuna habrá un descuento de $25 por litro de parafina y $15 por litro de diésel y bencina.

Para hacer válido el beneficio, los puentealtinos deben mostrar la Tarjeta Vecina Tu Puente, ya sea en su formato físico o digital, y el carnet de identidad. Si aún no la tienes, visita www.tupuente.cl o haz clic aquí.

La Florida

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, informó que estarán entregando más de 200 mil vales de gas de 15 kilos para ir en ayuda del 90% más vulnerable de la comuna. Durante los próximos días comenzará la entrega.

Además, activaron un fondo de emergencia comunal para evitar la suspensión y disminución de los servicios municipales, principalmente en salud, seguridad, ayudas sociales y programas comunitarios.

Independencia

En su cuenta de X, el alcalde Agustín Iglesias lanzó el plan "IndepeContigo" con cuatro medidas para ir en ayuda de los vecinos de Independencia: entrega de parafina y gas al 40% más vulnerable, apoyo municipal para la renegociación de deudas comerciales, aumento de canastas básicas e incremento del stock de remedios de la farmacia popular.

"Además, haremos una revisión exhaustiva de todos los programas municipales, para reorientar esfuerzos a ayudar y acompañar a los vecinos en este invierno", aseguró Iglesias.

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