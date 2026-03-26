Bono por Formalización del Trabajo de $302 mil: Esta es la edad mínima para recibirlo

26 mar. 2026 - 13:00 hrs.

El Estado recompensa la inserción al mercado laboral formal con el Bono por Formalización del Trabajo, que se paga de forma automática luego de que una persona firma su primer contrato.

Este beneficio estatal se entrega hasta $302.505 una sola vez, y se deposita directamente a las familias que participan en el Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Edad mínima para recibir el Bono por Formalización del Trabajo

De acuerdo a ChileAtiende, este aporte se puede recibir a partir de los 18 años, siempre que el beneficiario cumpla con lo siguiente:

Incorporarse por primera vez a un trabajo formal.

Ser usuario o integrante de una familia usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Encontrarse activo en el proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle.

Registrar un mínimo de cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el Seguro de Cesantía. Estas deben estar declaradas y pagadas dentro del período de participación en el ASL.

¿Cómo se paga el Bono por Formalización del Trabajo?

El pago se realiza a través de la CuentaRUT del BancoEstado. Si el beneficiario no tiene esta cuenta, se solicitará la apertura en su nombre en BancoEstado y sin costo alguno.

Luego, deberá acercarse a la sucursal del banco más cercana al domicilio con la cédula de identidad, activar la cuenta y retirar la tarjeta para hacer efectivo el cobro. El plazo para este trámite es de 18 meses, contados desde la fecha de pago.

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