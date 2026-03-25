Bono Escolar: ¿Hasta qué edad se paga?

25 mar. 2026 - 08:00 hrs.

El inicio del año académico trae consigo varias ayudas económicas para aliviar los gastos familiares, como el Bono Escolar para trabajadores de la educación cuyos hijos ya estén matriculados en el sistema.

Es un beneficio estatal que entrega $89.164 por cada hijo que esté estudiando, los cuales se depositan en dos cuotas iguales de $44.582 en marzo y junio.

¿Hasta qué edad se paga el Bono Escolar?

Según el portal Comunidad Escolar, el monto se entregará al trabajador por cada hijo que tenga entre 4 y 24 años, quien debe:

Estar reconocido como su carga familiar.

Ser estudiante regular de primer o segundo nivel de transición (pre-básica); educación básica, media o superior.

Por parte del trabajador no existe límite de edad, pues se entrega mientras que labore en establecimientos particulares subvencionados o de administración delegada.

Asimismo, cabe recordar que en marzo se realizó un pago adicional de $37.666 por cada hijo, solo si el sueldo líquido era de $1.060.493 o menor.

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