Bono Control Niño Sano: ¿Cómo acceder a los pagos?

24 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El Estado impulsa la medicina preventiva en menores de edad con el Bono Control Niño Sano, destinado para hogares participantes del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Es un beneficio económico de $10.000 mensuales por cada niño menor de seis años, cuyo carnet de salud debe indicar que está al día con sus controles médicos, conforme al período que indique el Plan de Intervención.

¿Cómo obtener los pagos del Bono Control Niño Sano?

De acuerdo con ChileAtiende, los beneficiarios podrán recibir los montos al acudir a la municipalidad para acreditar el control del niño sano. Si tiene menos de dos años al 31 de marzo, se acredita en cuatro oportunidades:

Primera acreditación: del mes 1 al mes 2 desde la firma del Plan de Intervención.

del mes 1 al mes 2 desde la firma del Plan de Intervención. Segunda: del mes 7 al mes 8 desde la firma.

del mes 7 al mes 8 desde la firma. Tercera: del mes 13 al mes 14 de haber firmado.

del mes 13 al mes 14 de haber firmado. Cuarta: del mes 19 al mes 20 desde la firma.

Si tiene entre dos y seis años al 31 de marzo, se acredita en la municipalidad solo en dos oportunidades:

Primera acreditación: del mes 1 al mes 2 desde la firma del Plan de Intervención.

del mes 1 al mes 2 desde la firma del Plan de Intervención. Segunda: del mes 13 al mes 14 desde la firma.

¿Qué se necesita para optar al Bono Control Niño Sano?

El beneficio es exclusivo para participantes del Subsistema Seguridades y Oportunidades, quienes deben:

Haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención.

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Integrar un hogar con menores de seis años al 31 de marzo, los cuales deben estar al día con el control de salud del niño sano.

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