Bono Pad Fonasa Cirugía Bariátrica: ¿Cuánto paga el paciente por un Bypass Gástrico?

23 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono PAD Cirugía Bariátrica es el beneficio a través del cual los pacientes, mediante Fonasa, pueden optar a la realización de este tipo de intervención quirúrgica.

Como es usual en estos formatos, es necesario que el beneficiario realice un copago, fijo y conocido previamente.

Según la Red Salud, estas cirugías suelen ser destinadas a pacientes que presentan un diagnóstico médico de obesidad.

¿Cuánto paga el paciente por un Bypass Gástrico?

La Cirugía Bariátrica se realiza bajo dos modalidades, y ambas están cubiertas por este Bono PAD. En el caso del Bypass Gástrico, el paciente debe pagar un monto de $2.496.690.

La intervención consiste en la reducción de las dimensiones del estómago y la modificación del intestino, de manera tal que los alimentos puedan “saltarse” aproximadamente 1.5 metros de este y, por consecuencia, disminuir la capacidad de absorción.

Esto es lo que incluye el Bono PAD

El Bono Pad Cirugía Bariátrica incluye los siguientes servicios médicos:

Pabellón y conjunto de procedimientos quirúrgicos

Día camas hospitalarias

Insumos y medicamentos requeridos durante la hospitalización

requeridos durante la hospitalización Primer control post operatorio

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