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Bono Pad Fonasa Cirugía Bariátrica: ¿Cuánto paga el paciente por un Bypass Gástrico?

El Bono PAD Cirugía Bariátrica es el beneficio a través del cual los pacientes, mediante Fonasa, pueden optar a la realización de este tipo de intervención quirúrgica.

Como es usual en estos formatos, es necesario que el beneficiario realice un copago, fijo y conocido previamente.

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Según la Red Salud, estas cirugías suelen ser destinadas a pacientes que presentan un diagnóstico médico de obesidad.

¿Cuánto paga el paciente por un Bypass Gástrico?

La Cirugía Bariátrica se realiza bajo dos modalidades, y ambas están cubiertas por este Bono PAD. En el caso del Bypass Gástrico, el paciente debe pagar un monto de $2.496.690.

La intervención consiste en la reducción de las dimensiones del estómago y la modificación del intestino, de manera tal que los alimentos puedan “saltarse” aproximadamente 1.5 metros de este y, por consecuencia, disminuir la capacidad de absorción.

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Esto es lo que incluye el Bono PAD

El Bono Pad Cirugía Bariátrica incluye los siguientes servicios médicos:

  • Pabellón y conjunto de procedimientos quirúrgicos
  • Día camas hospitalarias
  • Insumos y medicamentos requeridos durante la hospitalización
  • Primer control post operatorio

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