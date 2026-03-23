Bono Pad Fonasa Cirugía Bariátrica: ¿Cuánto paga el paciente por un Bypass Gástrico?
- Por Meganoticias
El Bono PAD Cirugía Bariátrica es el beneficio a través del cual los pacientes, mediante Fonasa, pueden optar a la realización de este tipo de intervención quirúrgica.
Como es usual en estos formatos, es necesario que el beneficiario realice un copago, fijo y conocido previamente.
Según la Red Salud, estas cirugías suelen ser destinadas a pacientes que presentan un diagnóstico médico de obesidad.
¿Cuánto paga el paciente por un Bypass Gástrico?
La Cirugía Bariátrica se realiza bajo dos modalidades, y ambas están cubiertas por este Bono PAD. En el caso del Bypass Gástrico, el paciente debe pagar un monto de $2.496.690.
La intervención consiste en la reducción de las dimensiones del estómago y la modificación del intestino, de manera tal que los alimentos puedan “saltarse” aproximadamente 1.5 metros de este y, por consecuencia, disminuir la capacidad de absorción.Ir a la siguiente nota
Esto es lo que incluye el Bono PAD
El Bono Pad Cirugía Bariátrica incluye los siguientes servicios médicos:
- Pabellón y conjunto de procedimientos quirúrgicos
- Día camas hospitalarias
- Insumos y medicamentos requeridos durante la hospitalización
- Primer control post operatorio
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