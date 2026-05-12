"¿Cómo hacen ?": Escocesas en Chile se vuelven virales por particular reclamo sobre parejas en parques

12 may. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que para muchos es una escena cotidiana en Chile, para dos jóvenes extranjeras resulta difícil de comprender. Se trata de Honor Starling y Joanna Lindsay, escocesas radicadas en Santiago que se han vuelto virales por cuestionar una costumbre local en espacios públicos.

A través de su cuenta de Instagram Not From Here The Pod, ambas comparten experiencias sobre su vida en el país. Esta vez, el foco estuvo en las demostraciones de afecto en parques, una práctica que generó su sorpresa —y también críticas—.

“¿Pueden parar ya?”

En uno de sus videos, las jóvenes fueron directas al referirse a lo que observaron.

“Las demostraciones públicas de afecto —PDA (Public Display of Affection)— en el parque, es mala costumbre. Es bastante penoso”, comentó una de ellas, mientras la otra añadió: “¿Pueden parar ya?”.

El registro también muestra cómo ambas describen su experiencia al recorrer parques en la capital, donde aseguran encontrarse constantemente con parejas.

“Doy un paseo por el medio de un parque y es como si una pareja tras pareja, se están acercando el uno al otro por todas partes. No, Dios mío”.

“Si uno decide dar un paseo por un parque, suele ser porque quiere relajarse. Vas al parque y simplemente estás caminando por campos (parques) con personas besándose”, añadieron.

“¿Cómo hacen eso en público?”

Las críticas no quedaron ahí. Según relataron, en algunos casos las escenas van más allá de simples muestras de cariño.

“Es como si no fueran besos, como si estuvieran uno encima del otro. ¿Cómo hacen eso en público? Hay niños caminando por ahí, es un lugar público”.

El video generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre las diferencias culturales y las formas de expresar afecto en espacios abiertos.