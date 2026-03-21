Bono Escolar de $44 mil: ¿Cuándo se paga la segunda cuota?
- Por Meganoticias
En marzo, el Ministerio de Educación (Mineduc) inició el pago del Bono Escolar, un alivio económico destinado para trabajadores de colegios particulares subvencionados o de administración delegada.
Este beneficio es de $89.164, los cuales se dividen en dos cuotas y se pagan por cada hijo, con la posibilidad de obtener un monto adicional si cumple un requisito específico.
Fecha de pago de la segunda cuota del Bono Escolar
De acuerdo a la Comunidad Escolar, la segunda mitad del aporte ($44.582) se depositará durante el mes de junio a los trabajadores beneficiarios.
Cabe mencionar que en marzo, estos recibieron la primera cuota de $44.582 más un monto extra de $37.666, por percibir una renta mensual líquida de $1.060.493 o menos.
Requisitos para cobrar el Bono Escolar
Para acceder al aporte, el funcionario debe tener hijos de entre 4 y 24 años, quienes deben ser estudiantes regulares de:
- Enseñanza pre básica del primer o segundo nivel de transición.
- Educación básica o media.
- Educación superior o especial.