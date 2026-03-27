Precio del gas licuado subirá un 10% desde abril en medio de alzas internacionales

27 mar. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un escenario marcado por el aumento en el costo de la vida, se confirmó una nueva alza en el precio del gas licuado en Chile. El incremento será de un 10% y comenzará a regir a partir del próximo 2 de abril.

La subida ocurre justo cuando comienzan a bajar las temperaturas, en una época en que el uso de este insumo se vuelve más frecuente en los hogares, tanto para calefacción como para cocinar o calentar agua.

Factores internacionales detrás del aumento

El alza responde a una dinámica global que también ha impactado a otros países. La situación en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transitan combustibles, ha incidido en el encarecimiento del gas a nivel internacional.

Marcelo Estrella, del Observatorio Social de la Universidad del Alba, explicó que “esta guerra no solo afecta a los principales productores de estos combustibles en el mundo, sino que también afecta el tránsito de más o menos el 20% del petróleo. Esto encarece los traslados de toda la mercadería internacional, incluyendo el gas licuado que Chile importa en su mayoría”.

En ese contexto, añadió que “al menos no estamos aún en invierno, por lo tanto, de continuar esta situación, la afectación puede ser aún mayor. Por ahora el llamado es a tomar las medidas de autoría que cada familia pueda tener y a consultar al gobierno cuáles son las medidas que está evaluando si esto continúa”.

Dependencia de importaciones

Chile depende completamente del mercado externo para abastecerse de gas licuado, importando cerca del 90% desde Estados Unidos. Esto implica que cualquier alteración en precios internacionales o en la logística de transporte repercute directamente en el valor final.

Además, eventuales dificultades en puertos o en el tránsito marítimo pueden influir en la disponibilidad y costos del producto.

Impacto en los hogares

El aumento del gas se suma a otras alzas recientes, como la de las bencinas, lo que podría repercutir en el presupuesto mensual de las familias.

Jean Paul Quinteros, economista de la Universidad Central, señaló que “el alza del gas licuado en un 10% evidentemente golpea el bolsillo de las personas, sobre todo en una época en donde aumenta la demanda por el uso de este bien, sobre todo para la calefacción de los hogares”.

También advirtió que “va a afectar en el poder adquisitivo de las personas, obviamente, en el consumo regular, en la canasta de consumo mensual que tienen las familias en nuestro país, y eso también es relevante a tener en cuenta, y hay que ver qué es lo que va a hacer el Estado con respecto a esta situación, en donde, sobre todo, los sectores más pobres son los que se ven afectados directamente de esta situación”.

Medidas y alternativas

Desde el sector privado, se han planteado algunas opciones para mitigar el impacto en los consumidores.

Sebastián Montero, gerente de negocio GL de Abastible, indicó que “en Abastible estimamos que el gas licuado tendrá un ajuste acotado en torno al 10% a partir del próximo jueves 2 de abril”.

Agregó que “es importante poner esto en perspectiva, mientras que el diésel ha subido en torno a un 50% o 60% y la gasolina cerca del 30%, el gas licuado mantiene un impacto significativamente menor para las familias”.

Asimismo, sostuvo que “además, seguimos ofreciendo alternativas concretas de ahorro, como la modalidad al paso y convenios con distintas instituciones, además de los beneficios para los pedidos vía WhatsApp. Nuestro foco sigue siendo apoyar el presupuesto de las familias y las PyMEs de Chile”.

En este escenario, existe expectación respecto de posibles medidas que puedan anunciarse para enfrentar el alza, especialmente considerando que no todas las municipalidades cuentan con mecanismos de apoyo o descuentos.

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