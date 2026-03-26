Cencosud expande su imperio: El nuevo mall que adquirió por más de US$124 millones

26 mar. 2026 - 14:26 hrs.

¿Qué pasó?

Cencosud, conglomerado chileno dueño de los Cenco Malls, anunció la compra de un nuevo centro comercial, pero esta vez en Colombia, a través de una millonaria transacción que ronda los 124,5 millones de dólares.

Mediante su filial colombiana, Cencosud Col Shopping S.A.S., la compañía adquirió el 51% de Plaza Central, de la ciudad de Bogotá, uno de los centros comerciales más importantes del país, según publicó DF.

El nuevo mall de Cencosud

"Plaza Central es un activo emblemático del retail inmobiliario en Bogotá, con una ubicación estratégica y un sólido posicionamiento comercial desde hace 10 años. Se encuentra emplazado en una zona de alta influencia de habitantes, dentro de uno de los cuadrantes empresariales más dinámicos de la ciudad, con excelente conectividad vial y acceso a transporte público masivo", destacó Cenco Malls en un comunicado.

El centro comercial tiene una superficie construida de 204.832 m2, una superficie arrendable de 76.520 m2 y 340 locales, además de ingresos anuales por cerca de 21 millones de dólares.

La firma ligada a la familia Paulmann, expuso que el trato se concretó con Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (Pei), el mayor vehículo de inversión inmobiliaria de Colombia, que se mantendrá con el 49% del negocio.

Según detalló al citado medio el gerente general de la filial, Sebastián Bellocchio, se trata de "la primera adquisición de un activo emblemático" por parte del grupo en Colombia. "Refuerza nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en la región. Plaza Central fortalece nuestro portafolio y nuestra presencia en Colombia", añadió.

Cabe consignar que Cencosud opera 11 centros comerciales en Chile, 23 power centers y el complejo de oficinas Gran Torre Costanera. En Colombia ahora contará con 2 centros comerciales y 2 power centers.

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