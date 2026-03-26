Alza de los combustibles: Algunas bencineras mantuvieron los precios en las primeras hora de la mañana de este jueves

26 mar. 2026 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

El alza en los combustibles comenzó a regir, pero durante las primeras horas de la mañana de este jueves todavía era posible encontrar estaciones de servicio con los valores antiguos en distintas comunas de la capital, en una jornada marcada por el contraste con las largas filas registradas en días previos.

En la comuna de Las Condes, por ejemplo, algunas bencineras mantenían los precios del día anterior. La gasolina de 93 octanos se ofrecía a $1.207, un valor que ya debía haber sido reajustado, pero que seguía vigente debido a políticas internas de actualización de precios.

Ajuste que se aplicaría durante la mañana

En ciertos puntos, el cambio en las tarifas no se realiza de inmediato. Según lo observado en terreno, algunas estaciones actualizaron sus precios entre las 8:00 y 8:30 de la mañana, lo que abre una ventana en la que los conductores pueden cargar combustible a un valor más bajo.

Esta situación no es generalizada, pero se repite en distintos sectores, lo que explica la baja presencia de vehículos en comparación con jornadas anteriores.

Escenario en otras comunas

Una situación similar se observó en Quinta Normal, específicamente en el sector de Vargas Fontecilla. Allí, algunas estaciones también mantenían los precios antiguos, aunque con diferencias en su funcionamiento.

Mientras JLC, una de las más económicas en la Región Metropolitana, permanecía cerrada sin claridad sobre si abriría con los valores actualizados, otra, ubicada al frente, operaba con normalidad y con tarifas aún sin reajuste, lo que generó la formación de filas durante la mañana.

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