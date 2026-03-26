"La gente va a necesitar su dinero": Diputado Alinco anuncia nuevo proyecto de retiro del 10% por alza de los combustibles

26 mar. 2026 - 00:40 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del día miércoles y en medio del debate por el alza de los combustibles que se concretó a la medianoche de este jueves, el diputado René Alinco (IND) anunció que presentó un "nuevo proyecto de retiro de emergencia del 10%".

"La gente va a necesitar su dinero"

"El propio gobierno de Kast dice que estamos en emergencia y que no hay plata. Entonces actuemos en consecuencia", señala la publicación de X (Twitter) en la cual el parlamentario anunció su propuesta de ley.

"Ante la inminente alza histórica de los combustibles, la gente va a necesitar su dinero. Por eso presenté un nuevo proyecto de retiro de emergencia del 10%", agregó el diputado por el distrito 27 de la región de Aysén.

De acuerdo a Alinco, se trata de "un proyecto de ley de reforma constitucional" que "dicta y propone un nuevo retiro en carácter de emergencia por la situación que está viviendo Chile en este momento. Un nuevo retiro de nuestros fondos previsionales, como los que se hicieron hace un par de años atrás".

"Creo que la situación objetiva que está viviendo nuestro país, que están viviendo los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de las zonas extremas (...), necesitan un apoyo extraordinario y urgente", dijo sobre los fundamentos de su proyecto.

"Yo espero que ojalá el ejecutivo patrocine nuestro proyecto, que las bancadas de diferentes tendencias políticas apoyen este proyecto (...) porque estamos viviendo una crisis económica con terribles resultados sociales", cerró Alinco.

Revisa las declaraciones del diputado

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