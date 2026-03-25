Aprueban proyecto para paliar alza del combustible: Se contendrá el precio de la parafina y se entregará bono a transportistas

25 mar. 2026 - 23:15 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un amplio debate en el Congreso, esta noche la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto para contener el precio de la parafina junto a otras medidas para mitigar el alza de los combustibles.

Medidas para mitigar alza de combustibles

La iniciativa contempla la medida transitoria de contener el precio del kerosene doméstico durante los meses de invierno, cuando existe mayor demanda.

Además, se aprobaron ayudas de alivio económico para taxistas, colectiveros y transportistas escolares, a quienes se les entregará un bono para cargar combustible.

Otra de las medidas aprobadas fue la suspensión transitoria del régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas.

¿Cuánto subirán los combustibles?

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó la tarde del miércoles su "Informe Semanal de Precios" para los combustibles, en donde detalló que las bencinas subirán más que lo informado inicialmente por el Gobierno.

Aumento estimado en el precio de los combustibles desde este jueves:

Gasolina 93 octanos: $372,2 .

. Gasolina 97 octanos: $391,5 .

. Diésel: $580,3 .

. Gas licuado de petróleo para uso vehicular: $11 .

. Kerosene (parafina): $138,5.

La parafina registrará el aumento de precios a la medianoche del jueves, al igual que el resto de los combustibles; sin embargo, una vez publicada la ley recientemente aprobada en el Diario Oficial, su precio debería volver a situarse en torno a los $1.000 por litro.

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