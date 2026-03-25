Confirman gran alza en precio de las bencinas: Hasta $391,5 más por litro desde este jueves

25 mar. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó en la tarde de este miércoles su Informe Semanal de Precios para los combustibles en Chile, comunicando las variaciones que tendrán las bencinas desde este jueves 26 de marzo.

Cabe recordar que las gasolinas sufren modificaciones en su valor cada tres semanas, mientras que la parafina varía cada jueves.

¿Cuánto varía el precio de los combustibles?

Las variaciones, según el informe semanal que elabora Enap, son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: +$372,2 por litro.

Gasolina de 97 octanos: +$391,5 por litro.

Diésel: +$580,3 por litro.

Gas licuado de uso vehicular: +$11 por litro.

Kerosene: +$138,5 por litro.

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap explican en su informe que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Agregan también que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

De acuerdo con la entidad, la estimación de precios consideró, entre otros, los siguientes antecedentes:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta chile).

(Costa del Golfo de Estados Unidos) (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta chile). Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO)

Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)

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