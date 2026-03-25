¿El aire acondicionado gasta más bencina? Estos son los mitos sobre el ahorro de combustible

25 mar. 2026 - 14:55 hrs.

El anuncio del Gobierno respecto a la histórica alza de $370 por litro de bencina y de $580 para el diésel, ha generado una gran preocupación en los conductores, quienes han copado las estaciones de servicio en los últimos días.

Asimismo, han surgido varios tips y consejos que supuestamente ayudarían a ahorrar combustible, sin embargo, la gran mayoría son mitos que carecen de respaldo técnico.

Estos son los mitos respecto al ahorro de gasolina

A continuación te dejamos los mitos más comunes sobre el ahorro de la bencina y te contamos cuáles en realidad funcionan y cuáles no:

¿El aire acondicionado gasta más bencina?

Según afirmó a Meganoticias el profesor de mecánica automotriz de AIEP, Fernando Castillo, que el aire acondicionado gaste bencina "es un mito, gasta muy poco, el consumo es casi mínimo, no te vas a gastar más gasolina".

No obstante, aseguró que "del 100% de la bencina que se consume, debe gastar un 15%". Explicó además que esta idea surgió con los vehículos antiguos, en los que el aire sí consumía bastante.

¿Cuándo se deben abrir las ventanas?

Una publicación de Toyota reveló que en la ciudad puede ser más conveniente estar con las ventanas abajo para ahorrar unos pocos pesos sin aire acondicionado. Sin embargo, en carreteras y a altas velocidades, las ventanas abiertas afectan la aerodinámica del auto, lo hacen ir más lento y, por lo tanto, gastar más bencina.

¿Rinde más la bencina de 97 octanos?

Esto es falso, ya que cada vehículo tiene su propio octanaje, pero ninguno otorga más kilómetros de circulación, "sino que solo afecta el comportamiento del motor, es mejor para un pique o en salidas rápidas", explicó el experto.

En esa línea, aseguró que no conviene comprar bencina más cara pensando que puede cundir más, aunque reiteró que cada vehículo debe usar el octanaje que le corresponde.

¿Hay que usar marchas altas?

Se cree que siempre es recomendable usar marchas altas, como cuarta o quinta, pero esto no siempre es conveniente si se conduce a bajas velocidades en ciudad, ya que se debe pisar constantemente el acelerador para que el auto responda, lo que a la larga puede gastar más combustible. Puedes ahorrar bencina en marchas altas solo si no fuerzas el pedal.

¿Hay que mantener el estanque lleno?

Este no es un mito. Realmente es conveniente mantener el estanque de la gasolina por sobre la mitad, ya que con menor combustible, este se suele evaporar más rápido. Lo mejor es siempre tener el máximo de bencina y rellenar sin esperar a que el depósito se quede vacío, según Toyota.

¿Sirve precalentar el motor antes de salir?

No. Hace décadas que esta práctica dejó de tener sentido y, en la actualidad, esperar unos minutos con el auto encendido solo hará que gastes más bencina.

¿Hay que evitar el neutro?

Sí, en tráfico pesado o señales de "ceda el paso", no es conveniente usar neutro porque el motor queda obligado a gastar más combustible. En esos casos, es más conveniente usar marchas bajas, ir a poca velocidad y evitar frenar y acelerar de golpe.

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