Ranking de las bencinas más caras en Sudamérica: ¿En qué lugar está Chile?

25 mar. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

El alza en el precio de las bencinas no solo está generando efectos a nivel interno, sino que también vuelve a impulsar a Chile entre los países con los valores más altos de bencina en Sudamérica.

Se trata de un escenario que complica los bolsillos de muchas familias, en medio de un aumento histórico que comienza a regir este jueves.

Chile en el ranking regional

De acuerdo con datos de la consultora GlobalPetrolPrices, Chile ya se ubicaba entre los países con la bencina más cara.

Antes de esta nueva alza, al 16 de marzo, el precio alcanzaba los $1.215,17 por litro, posicionando al país por sobre gran parte de las naciones de Sudamérica.

Este escenario se verá aún más marcado tras el aumento de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos. Con esto, el valor por litro será de $1.585,17 desde este jueves 16 de marzo.

Cabe señalar que previo al alza, Chile se encontraba por debajo del promedio global del valor del combustible, el cual se ubicaba en $1.245,32.

Ranking de las bencinas más caras de Sudamérica

Según la consultora, cuando se concrete el aumento, el único país de Sudamérica que superará a Chile en el precio es Uruguay, con $1.726 por litro.

Este es el ranking de las bencinas más caras de Sudamérica, en pesos chilenos, posicionando a Chile tanto antes como después del alza:

Uruguay: $1.726 Chile: $1.585 Perú: $1.398 Argentina: $1.221 Chile (antes del alza): $1.215 Brasil: $1.117 Colombia: $981 Paraguay: $957 Bolivia: $917 Ecuador: $663 Venezuela: $32

Todo sobre Precio bencina