¿Pensando en la conveniencia? Conoce cuáles son los modelos más rendidores que se venden en Chile

25 mar. 2026 - 09:14 hrs.

¿Qué pasó?

Fue hace unos días que el Gobierno anunció que se registrará una fuerte alza en los combustibles. De acuerdo a lo que señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el aumento rondará en $370 por litro en lo que respecta a las bencinas y $580 en el diésel.

Sin dudas, una noticia que golpea a los automovilistas y a quienes tienen entre sus planes adquirir un vehículo. En ese contexto es bueno precisar qué vehículos son más rendidores para poder ahorrar en esta materia.

Un estudio realizado por Yapo.cl analizó la sección de vehículos usados del portal para identificar las alternativas más eficientes en consumo de combustible.

Estos son los vehículos más rendidores

El estudio arrojó los siguientes resultados con el precio promedio del automóvil usado. Entre paréntesis se encuentra el consumo de kilómetros por litro:

Suzuki Swift Hybrid 1.2 (24,1 km/l) - $10.500.000 - $12.000.000

Peugeot 208 1.2 Pure Tech (23,8 km/l) - $8.500.000 - $11.000.000

Suzuki Celerio 1.0 (23,8 km/l) - $6.000.000 - $8.000.000

Opel Corsa 1.2 (23,4 km/l) - $9.000.000 - $12.000.000

Suzuki Celerio 1.0 M (22,8 km/l) - $6.000.000 - $8.000.000

Suzuki Alto 1.0 (22,1 km/l) - $4.500.000 - $6.500.000

Skoda Fabia 1.0 TSI (22 km/l) - $9.000.000 - $11.500.000

Suzuki Swift (21 km/l) - $7.500.000 - $10.000.000

Suzuki S-Presso (20,9 km/l) - $6.500.000 - $8.000.000

Kia Morning 1.0 (20 km/l) - $5.500.000 - $8.000.000

"El aumento de los combustibles es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo para todas las personas que en este momento están pensando comprar un vehículo. En Yapo.cl vemos cómo los usuarios están priorizando cada vez más la eficiencia sobre otros atributos. Hay un alto interés por autos más rendidores, especialmente en segmentos de citycars, híbridos y modelos de bajo consumo," explica el Team Leader Automotriz de Yapo.cl, Sebastián Bunster.

Para dimensionar el impacto que puede tener la elección de un vehículo más eficiente, un conductor que recorre 1.000 km mensuales podría ahorrar hasta $35.000 mensuales ($420.000 anuales) al optar por un auto que rinda 24 km/l en lugar de uno de 15 km/l.

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