Dificultades para cargar bencinas: Filas y falta momentánea de combustible marcan jornada previa al alza

25 mar. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una inusual alta afluencia de vehículos se ha registrado en distintas bencineras del país, en medio de denuncias por dificultades para acceder a combustibles en la antesala del alza que comienza a regir este jueves.

El flujo de automovilistas ha superado lo habitual para este tipo de jornadas, generando extensas filas en varios puntos, mientras de manera paralela se ha denunciado la falta de combustibles por algunos momentos.

Dificultades para cargar combustible

Conductores han reportado problemas para abastecerse, no sólo por las filas, sino que por momentos se agota la bencina en algunos servicentros, lo que los ha llevado a recorrer distintos sectores en busca de estaciones de servicio con disponibilidad.

Lo que más se ha repetido es la limitación en la venta de ciertos tipos de combustible, particularmente en bencinas de 93 y 95 octanos.

Estas restricciones han ido variando según el punto de venta, en función del stock disponible y la demanda del momento.

Reabastecimiento en curso

Pese a las dificultades reportadas, las estaciones han logrado reponer combustible de forma progresiva, lo que ha permitido continuar con la atención durante la jornada.

La reposición se ha realizado de acuerdo con la demanda, que se ha mantenido elevada desde el anuncio del alza.