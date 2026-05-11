Conmoción internacional por muerte reconocido actor de "Star Wars, el retorno del Jedi"

11 may. 2026 - 12:57 hrs.

El mundo del cine y el teatro internacional está de luto luego de confirmarse la muerte del actor británico Michael Pennington, recordado por su participación en “Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi”. El intérprete falleció a los 82 años, según informó The Telegraph.

Pennington alcanzó fama mundial tras interpretar a Moff Jerjerrod, el comandante de la segunda Estrella de la Muerte en la icónica saga creada por George Lucas. Su personaje apareció en la cinta estrenada en 1983 y quedó grabado entre los fanáticos del universo “Star Wars”.

Una figura clave del teatro británico

Más allá de su paso por el cine, Michael Pennington fue ampliamente reconocido por su extensa trayectoria en el teatro clásico británico, especialmente por su estrecho vínculo con las obras de William Shakespeare.

En 1986 fundó la English Shakespeare Company, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la interpretación en Reino Unido. Además, fue considerado un Artista Asociado Honorario de la Royal Shakespeare Company, institución donde dejó una profunda huella.

Sus pasos por el cine y la televisión

A lo largo de su carrera, Pennington demostró una amplia versatilidad actoral, participando tanto en cine como en exitosas producciones televisivas.

Entre sus trabajos más destacados aparece su papel en “La dama de hierro”, cinta protagonizada por Meryl Streep, donde interpretó al político británico Michael Foot.

También formó parte de reconocidas series internacionales como “Walking the Dead”, “Los Tudor” y la producción de ciencia ficción “Raised by Wolves”, estrenada en 2022 y considerada uno de sus últimos grandes trabajos en pantalla.

Tras ello, el actor decidió alejarse parcialmente de la industria para enfocarse en su vida personal y en su faceta como escritor y ensayista.