"Bencina en Línea": Así puedes revisar dónde están las bencineras con los precios más bajos

26 mar. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la medianoche de este jueves, se concretó la tan anunciada alza en el precio de los combustibles, luego de que el Gobierno decidiera no aplicar el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco).

Dentro de las razones del ejecutivo estuvo la crisis energética desatada con la guerra de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, además de una situación de "estrechez fiscal" en el país que no permite financiar el mecanismo.

"Bencina en Línea"

La medida significó un golpe directo en el bolsillo de los ciudadanos, quienes desde que se anunció la medida el pasado lunes se apostaron en diversas estaciones de servicio a lo largo del país para cargar sus vehículos antes de las alzas.

Pese a esta alza generalizada, no todas las bencineras del país quedaron con los mismos precios, ya que los precios informados por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) son solo una referencia para el ajuste.

Ante esto, la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene disponible desde hace años el sitio web "Bencina en Línea" (pincha aquí), en el cual se puede buscar comuna por comuna dónde está la estación de servicio más barata.

El sitio web funciona con un mapa en el cual se ven todas las bencineras asociadas, las que se encargan directamente de reportar sus precios a la CNE. Allí, además, se pueden usar filtros como direcciones o marcas.

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