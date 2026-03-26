Gremio de ferias libres estima que productos agrícolas podrían subir hasta un 50% por alza de las bencinas

26 mar. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el gremio de ferias libres advierten un alza de hasta 50% en el precio de productos agrícolas tras el alza de combustibles.

Según consignó La Tercera, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, sostuvo que “es indudable que va a haber efectos en los precios finales de los consumidores. Los productores o los comerciantes no pueden solventar de su bolsillo el alza de los combustibles y habrá ajustes”.

El aumento de los productos agrícolas

Fedefruta estima que el alza de los productos no estacionarios podría estar entre un 10% y 20%, lo que debería ocurrir de forma paulatina a partir de esta misma semana.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) señala que “el efecto en alimentos no será uniforme”, teniendo una mayor exposición aquellos productos de bajo valor por kilo y altos costos logísticos, con cadenas de gran distancia entre origen y consumo, rubros intensivos en refrigeración y distribución frecuente, y las actividades agrícolas con alto uso de maquinaria, bombeo y transporte predial.

“El impacto no se limita a ‘campo – feria’, sino que abarca a toda la cadena: ‘campo – planta’, ‘planta – centro de distribución’ y ‘centro – retail’. La magnitud es incierta, por lo que no es posible estimar con precisión su efecto”, indicaron.

Los productos que se verían más afectados serían las hortalizas, papas y otros frescos de alta rotación, que en su mayoría provienen de las VI y VII regiones. Además de aquellos distribuidos desde zonas alejadas.

Precios podrían subir hasta un 50%

Durante la tarde del miércoles, se reunieron representantes gremiales de pequeños comerciantes y pymes con el Ministerio de Economía. Entre los asistentes estuvo Paola Morales, presidenta de la Confederación Nacional de Ferias Libres (Asof), quien aseguró que los precios de frutas y verduras podrían subir entre un 40% y un 50%.

“Hay colegas que vienen desde las V y la VI regiones a abastecerse a la Región Metropolitana, para los que va a significar un costo mucho mayor. (...) Cuando los camioneros nos indican que a ellos (sus costos) les van a subir un 60%, imagínense cuánto va a subir en total el promedio de los alimentos en la mesa de los chilenos”, mencionó.