Confirman primer caso de influenza aviar en aves de postura: ¿Cuánto podría subir el precio del huevo?

27 mar. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó la detección del primer caso positivo de influenza aviar en aves de postura en un plantel industrial ubicado en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana.

Se trata de un hito relevante dentro del monitoreo que venían realizando las autoridades desde inicios de marzo, cuando se registró la presencia del virus en un ave silvestre. Ahora, el foco se trasladó al ámbito productivo, específicamente a aves destinadas a la comercialización. A partir de este hallazgo, se activaron protocolos sanitarios y se prohibió, por ahora, la exportación de productos avícolas, con el objetivo de contener la propagación del virus.

Seguimiento del brote

“Lo que hemos visto en este nuevo brote, que aproximadamente parte hace unas 3 semanas, es que esto parte por un evento en la zona del Río de la Plata, al otro lado de la cordillera, y dichos países, tanto Uruguay como Argentina, notifican casos en cisnes coscoroba, lo que nos llevó a nosotros a aumentar nuestro nivel de alerta, y tuvimos unos primeros casos en fauna silvestre en este tipo de aves”, explicó Carlos Orellana Aquero, jefe de Protección Pecuaria del SAG.

El monitoreo permitió detectar posteriormente el contagio en un plantel de producción de huevos, lo que elevó el nivel de alerta en la industria.

“Ya con eso desplegamos un sistema de vigilancia y de atención de denuncias mucho más robusto, ya que tenemos la presentación de un caso en un plantel de producción de huevos comerciales”, agregó.

¿Cuánto podría subir el precio de los huevos?

El escenario sanitario se suma a otros factores que ya venían presionando el valor de los huevos, como el aumento en el costo de alimentación de las aves y el alza de combustibles.

“La proyección del aumento del precio de la bandeja de huevos, independiente de la calidad del huevo y el estándar, está impactada por la posibilidad de gripe aviar, por la menor producción en los meses de frío y el alza de precios de los combustibles que afecta la cadena de abastecimiento y distribución”, señaló Pablo Barberis, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile.

Según estimaciones preliminares, el incremento podría ser significativo en las próximas semanas. “Se estima preliminarmente hoy día entre un 10% al 20% de aumento de precio. Eso significa que si una bandeja de 30 unidades que vale hoy día entre $6.000 o $7.000 pesos podría llegar cercano a los $9.000 pesos”, añadió.

Stock y llamado a la calma

Pese a este escenario, desde las autoridades recalcaron que existe abastecimiento suficiente para el consumo interno, por lo que no se prevén problemas de stock en el corto plazo.

El foco, por ahora, está en contener la propagación del virus y reforzar la vigilancia, especialmente en sectores rurales y productivos.

En paralelo, se reiteró el llamado a quienes trabajan con aves a reportar cualquier síntoma sospechoso al SAG. Entre las señales que pueden alertar sobre la presencia del virus se encuentran cambios visibles en el comportamiento o aspecto de los animales, como plumas erizadas o alteraciones en la coloración.

Todo sobre Gripe Aviar