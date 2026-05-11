Familia se muda a hipnótico desierto en Utah y acoplan su casa al paisaje de rocas rojas: el resultado es de revista

11 may. 2026 - 09:45 hrs.

Por nada en el mundo querían perder la vista al paisaje que los cautivó y así se lo hicieron saber a quienes se harían cargo del diseño y decoración de la casa que hoy habitan en un desierto de Utah, Estados Unidos.

Desde la amplia sala y la cocina los grandes ventanales crean una conexión directa con el exterior.

Además, cada rincón de la vivienda tiene detalles en madera y en colores naranja, rojo y tierra. Varios muros de piedra tienen en el exterior, así como el comedor… de esa manera no quedan dudas: el paisaje está integrado a la casa.

La vivienda, ubicada en la base de un profundo cañón, fue construida por la empresa Architectural Squared, con sede en Moab, ciudad de Utah, informa la Revista AD.

La impresionante casa es el actual hogar de una familia de siete miembros “que se trasladó desde el noroeste del Pacífico tras enamorarse de la localidad de Moab y de su hipnótico desierto”.

“El paisaje lo es todo”

Asegurarse de que “el paisaje, dominado por las rocas rojas, se convirtiera en el protagonista, tanto del planteamiento del diseño como de la paleta cromática elegida”.

Esa fue la responsabilidad de Susannah Holmberg, fundadora y directora creativa de Susannah Holmberg Studios y artífice del interiorismo de la vivienda.

Para Holmberg, “el telón de fondo y el centro de toda la experiencia”, asegura.

El encargo de la familia era crear una casa profundamente integrada en el entorno, señala la publicación.

Dado que en el lugar “el paisaje lo es todo” en Susannah Holmberg Studios debían “explorar cómo el diseño puede mantener un diálogo constante con el cañón en el que se encuentra la vivienda”.

La fundadora de la firma señala que “se logró mediante la superposición de estampados, texturas y muebles vintage, alcanzando un equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo”.

El paisaje “inspiró” la elección de los materiales, con paredes de yeso, superficies alicatadas y el techo de ladrillo de la cocina.

Familia fascinada con su casa en el desierto

Hoy, en uno de los dormitorios, por ejemplo, la paleta en tonos rojizos va en sintonía con el exterior.

Describe AD que “las paredes en tonos tierra definen el cuarto de baño” y las paredes de piedra del comedor “aportan mucha personalidad”. Pero antes, destaca la revista que el salón se abre al comedor en una secuencia cálida de madera, textiles y piezas con carácter.

Dos años y medio llevó culminar el proyecto. Informa la Revista AD que Holmberg y su equipo están encantados de que el resultado haya dejado a los propietarios "fascinados".

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