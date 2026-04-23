Enel programó cortes de luz para doce comunas de Santiago este viernes 24 de abril: Durará hasta ocho horas
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este viernes 24 de abril en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en doce comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 24 de abril?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Independencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén, La Florida, La Cisterna, San Joaquín, Maipú, Estación Central y Cerro Navia.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Independencia
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en Ñuñoa
Corte de luz en Vitacura
Corte de luz en Lo Barnechea
Corte de luz en Peñalolén
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en La Cisterna
Corte de luz en San Joaquín
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Estación Central
Corte de luz en Cerro Navia
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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