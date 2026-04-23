Muere delincuente de 15 años que fue baleado por Carabineros durante asalto a camión en Maipú

23 abr. 2026 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves se confirmó el fallecimiento de uno de los dos delincuentes heridos por Carabineros tras protagonizar un robo frustrado a un camión de abarrotes en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Se trata de un adolescente de 15 años, quien fue trasladado hasta la Posta Central tras ser baleado por efectivos policiales durante el operativo, ocurrido pasado el mediodía. El menor se mantuvo en riesgo vital hasta que se confirmó su muerte hace pocas horas.

La Fiscalía Metropolitana Occidente indicó que el otro herido, un joven de 17 años de nacionalidad ecuatoriana, se mantiene en riesgo vital y en condición crítica. En tanto, un tercer detenido está sin lesiones.

Robo frustrado a camión de abarrotes en Maipú

De acuerdo a información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 12:45 horas en la intersección de las avenidas Frei Montalva con 4 Poniente, cuando tres delincuentes abordaron a un trabajador que se encontraba descargando un camión de abarrotes.

"Carabineros que se encontraban en el sector vistiendo de civil se identifican como tal, frustran este robo, son intimidados con un arma de fuego y, a raíz de esto, ellos hacen uso del arma de fuego, resultando dos delincuentes lesionados y el otro se da a la fuga", informó el teniente coronel Christian Bichett.

En esa oportunidad, el funcionario destacó que no había fallecidos: "Estos antisociales se encuentran lesionados; al momento no hay personas fallecidas. Se encuentran con riesgo vital y se están haciendo todas las gestiones para poder prestarle los primeros auxilios".

Ambos heridos fueron trasladados de urgencia hasta la Posta Central, y horas después se confirmó la muerte de uno de ellos. Posteriormente, se logró la detención del tercer involucrado que se había dado a la fuga.

El Ministerio Público encargó las diligencias del caso a personal del OS9 de Carabineros.