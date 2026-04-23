Encuentran con vida a mujer que fue secuestrada en Estación Central: Hay cuatro personas detenidas

23 abr. 2026 - 19:33 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves se confirmó que fue encontrada con vida la mujer de nacionalidad peruana que había sido secuestrada en la comuna de Estación Central la jornada del miércoles.

La Fiscalía ECOH indicó que, tras varias diligencias, se logró dar con el paradero de la víctima en una vivienda de Cerro Navia y que estaba en buenas condiciones de salud.

Desde el Ministerio Público agregaron que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI logró la detención de cuatro personas, dos chilenas y dos venezolanas, quienes serán formalizadas el viernes.

¿Qué se sabe sobre el secuestro de la mujer en Estación Central?

Según los primeros antecedentes, el episodio habría ocurrido cerca de las 20:00 horas, cuando la mujer llegaba hasta su domicilio, en avenida 5 de abril, a bordo de una motocicleta junto a su pareja.

De acuerdo al relato de testigos, al descender del vehículo, la pareja se habría encontrado con un automóvil blanco estacionado frente a la vivienda.

Desde dicho móvil habrían descendido al menos cuatro personas con el rostro cubierto, quienes se dirigieron directamente hacia la mujer.

Los individuos la habrían tomado de los brazos y, pese a que ella habría intentado resistirse, fue obligada a subir al vehículo, con el que posteriormente se dieron a la fuga.

Conforme a lo señalado por vecinos del sector, la mujer habría sido agredida durante el forcejeo, mientras que su pareja habría sido amenazada con un arma de fuego en la cabeza para impedir que interviniera.