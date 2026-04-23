Investigan macabro hallazgo de cuerpo en Paine: Víctima estaba atada de manos y envuelta en una frazada

23 abr. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

La fiscalía en conjunto con la policía trabaja en identificar y establecer la dinámica de muerte de un cuerpo de hallado en un sector rural de la comuna de Paine, en la Región Metropolitana.

¿Qué se sabe sobre el cuerpo hallado en Paine?

De acuerdo a información preliminar, fue un vecino quien se encontró con el cadáver a eso de las 12:21 horas, a un costado del camino Las Lilas.

La víctima, correspondiente a un hombre, estaba envuelta en una frazada y atada de manos, con señales de violencia, lo que refuerza la hipótesis de un crimen.

De inmediato, los testigos dieron aviso a funcionarios de Carabineros, quienes concurrieron al sitio del suceso para realizar las primeras diligencias.

Al lugar también se trasladó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público que, de momento, no ha entregado mayores detalles sobre la investigación.

Por ahora, los peritajes apuntan a esclarecer la dinámica del presunto crimen, identificar a la víctima y establecer responsabilidades.