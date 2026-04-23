Violenta encerrona afuera de colegio en Huechuraba: Delincuentes roban auto de lujo a apoderada en presencia de estudiantes

23 abr. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta encerrona afuera de un colegio terminó con el robo de un vehículo de alta gama, hecho ocurrido pasado el mediodía de este jueves en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

Roban vehículo de alta gama afuera de colegio en Huechuraba

De acuerdo a información preliminar, el asalto se produjo a eso de las 12:30 horas, en el exterior del colegio Pumahue, ubicado en avenida Santa Rosa de Huechuraba.

Los delincuentes habrían aprovechado el momento en que los apoderados le llevaban el almuerzo a sus hijos para cometer el delito.

Según Carabineros, una banda, cuyo número de integrantes se desconoce, intimidó a una conductora y la obligó a descender de su automóvil, para luego sustraerlo y darse a la fuga.

La institución policial agregó que, afortunadamente, nadie resultó herido. Se estableció que el vehículo no contaba con sistema de GPS y que en el lugar no existen cámaras de vigilancia.

Los estudiantes estaban adentro del colegio, pero apoyados en la reja. Durante el atraco, fueron protegidos y resguardados por conserjes y guardias.