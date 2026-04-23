Carabineros balean a dos delincuentes en Maipú: Frustran intento de robo a camión de abarrotes

23 abr. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una balacera con delincuentes baleados se registró en la intersección de Avenida Frei Montalva con 4 Poniente, en la comuna de Maipú, en medio de un intento de asalto a un camión de transporte de abarrotes.

Según información preliminar, tres sujetos abordaron a un trabajador que se encontraba descargando el vehículo con el objetivo de robar su carga.

El procedimiento culminó con dos delincuentes siendo baleados por efectivos policiales. Los antisociales se encuentran en riesgo vital en el Hospital El Carmen de Maipú, mientras que un tercero se dio a la fuga.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente coronel de Carabineros, Christian Bichett, declaró que cerca de las 12:45 horas una persona que descargaba un camión con distintos abarrotes fue intimidada por tres sujetos, quienes intentaron robar el vehículo y su mercadería.

En relación al desarrollo del hecho, detalló que "producto de esto, carabineros que se encontraban en el sector vistiendo de civil se identifican como tal, frustran este robo, son intimidados con un arma de fuego y, a raíz de esto, ellos hacen uso del arma de fuego, resultando dos de estos delincuentes lesionados y el otro se da a la fuga".



Además, esclareció que hasta el momento no hay fallecidos: "Estos antisociales se encuentran lesionados, al momento no hay personas fallecidas. Se encuentran con riesgo vital y se están haciendo todas las gestiones para poder prestarle los primeros auxilios".

La autoridad policial también confirmó que el Ministerio Público ya se está encargando de las diligencias del caso, en conjunto con OS9 y OCAR de Carabineros.

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