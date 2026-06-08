Fiscalía de Viña del Mar investiga difusión de imágenes íntimas de Camila Flores tras querella de la senadora

08 jun. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, presentó hace una semana una querella ante la Fiscalía de Viña del Mar por la difusión no consentida de fotografías y videos de su vida privada. Como resultado de esa acción judicial, la fiscal a cargo de la causa —Carolina Monsalve— abrió una investigación formal por difusión de información íntima sin consentimiento, causa que se encuentra actualmente con diligencias pendientes.

Flores acusa a su exmarido, Percy Marín

La situación se hizo pública este lunes, cuando la parlamentaria publicó un video en sus redes sociales en el que se refirió directamente a los hechos. En el registro, Flores acusó a su exmarido, Percy Marín, de haber difundido fotos privadas suyas “obtenidas de manera ilícita e ilegal”, junto a otras personas que no identificó.

La senadora calificó los hechos como un acto de represalia por el quiebre de la relación: “Es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar”, señaló, y agregó que “una persona no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera”.

Flores también reveló que la justicia había decretado previamente una orden de alejamiento contra Marín por violencia intrafamiliar, medida que derivó en que él abandonara el hogar común en diciembre pasado.

La denuncia penal se enmarca, además, en un proceso paralelo que se tramita bajo estricto secreto en el Tribunal de Familia, donde Percy Marín demandó a Flores por divorcio culposo.

Flores enfrenta investigación

El episodio se suma a un contexto de creciente exposición pública para la senadora. Desde inicios de 2026, Flores enfrenta una investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso —liderada por la Unidad Anticorrupción— por presuntos delitos funcionarios en el marco del denominado “caso cuota Flores”, que apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias durante su período como diputada.

En mayo pasado, efectivos del OS9 y personal del Ministerio Público realizaron allanamientos en sus dependencias en el Congreso y en su domicilio en Viña del Mar, incautando computadores, teléfonos y documentación.

Reacción de exministra Orellana

Exministra de la Mujer, Antonia Orellana, condenó los hechos y recordó que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento constituye un delito.

"Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia", aseguró en su cuenta de X.