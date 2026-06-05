Psicóloga recibió el doble de su sueldo por error y ahora deberá devolver $6 millones: Dice que no se dio cuenta

05 jun. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema de Chile ordenó de manera definitiva que una profesional, contratada por la Corporación Municipal de San Fernando, deba restituir más de 6 millones de pesos que le fueron depositados por un error administrativo.

La historia de Ignacia, de 35 años, psicóloga, comenzó en agosto de 2023 cuando ingresó a trabajar en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna de San Fernando. Su contrato original estipulaba una jornada de 22 horas semanales por un sueldo base de $348.443, el cual, sumado a un bono de atención primaria, alcanzaba un total de $696.886.

El origen del error administrativo

Sin embargo, el desajuste administrativo ocurrió el 1 de abril de 2024. Al renovar su contrato por tres meses, la corporación cometió un doble error de digitación:

Su nombre fue ingresado en la nómina de trabajadores de 44 horas semanales.

Se le asignó un sueldo base de $696.886, al cual se le volvió a sumar el bono de atención primaria.

El resultado fue que la profesional comenzó a recibir un total mensual de $1.393.772, prácticamente el doble de lo que le correspondía legalmente. Esta situación se prolongó de manera idéntica cuando su contrato fue renovado nuevamente hasta diciembre de 2024.

La defensa de la profesional

Según lo informado por LUN, al ser consultada sobre cómo pudo pasar por alto que sus ingresos mensuales se habían duplicado, la psicóloga argumentó confusión con el sistema de emisión de boletas y los diferentes bonos del sector público.

"En ese tiempo boleteaba y me confundí porque una colega me dijo que con contrato uno ganaba un poco más. Además, aparte del sueldo puede haber pagos por asignaciones. Así que nunca me lo cuestioné", explicó Ignacia.

Ignacia también detalló que en ese período complementaba sus ingresos realizando asesorías particulares y peritajes, por lo que su flujo de dinero era alto. "Todo me lo pagaban en la misma cuenta del banco. Nada me hizo ruido, los montos me calzaban", aseguró, añadiendo que la situación le ha provocado altos niveles de angustia y estrés.

El error finalmente salió a la luz en enero de 2025, cuando la corporación iba a renovar su contrato anual y la propia psicóloga acudió a Recursos Humanos tras percatarse de que el documento impreso indicaba una jornada de 44 horas.

La batalla legal y el fallo de la Corte Suprema

Tras detectar la anomalía, la Corporación Municipal intentó acordar que la trabajadora devolviera los fondos en cuotas sin afectar significativamente su economía. Al no prosperar dicha negociación, el caso se trasladó a los tribunales.

La defensa de la psicóloga presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones argumentando que el error había sido de la institución y que ella actuó de buena fe. No obstante, la controversia escaló hasta la Corte Suprema, tribunal que falló de manera unánime en contra de la profesional.

Daniel Roa, abogado y asesor jurídico de la Corporación Municipal de San Fernando, valoró el dictamen judicial: "La Corte Suprema acogió plenamente nuestros argumentos... ratificando que, tratándose de fondos públicos, las entidades que los administran no solo cuentan con la facultad de exigir la restitución de estos recursos, sino también con la obligación de velar por su recuperación".

Finalmente, el máximo tribunal del país determinó que la psicóloga deberá devolver la suma de $6.296.362, monto que se le autorizó a pagar en 48 cuotas.

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