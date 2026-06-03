Formalizan por fraude al fisco a alcalde de La Calera: Habría usado maquinaria municipal para realizar obras en su casa

03 jun. 2026 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino, fue formalizado por el delito de fraude al fisco luego de una investigación encabezada por el Ministerio Público que detectó el presunto uso de recursos municipales para realizar trabajos en una propiedad particular.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la audiencia, el jefe comunal habría instruido a funcionarios bajo su dependencia para trasladar maquinaria municipal desde dependencias del municipio hasta una parcela de su propiedad ubicada en el sector La Peña, en la comuna de Nogales.

Según la investigación, los equipos habrían sido utilizados para ejecutar labores ajenas a las funciones y objetivos del municipio, situación que derivó en la imputación por fraude al fisco.

Fiscalía sostiene que existió perjuicio fiscal

Tras la audiencia de formalización, el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Claudio Rebeco, explicó los fundamentos de la acción judicial.

“La investigación que llevó adelante el Ministerio Público permitió reunir antecedentes suficientes para formalizar investigación respecto del alcalde de La Calera, Johnny Piraino, a quien se le atribuye responsabilidad en un delito de fraude al fisco por haber instruido a personal bajo su dependencia a trasladar desde el pañol municipal hasta la parcela de su propiedad ubicada en el sector La Peña de Nogales maquinaria municipal, para realizar faenas ajenas al servicio municipal”.

El persecutor agregó que la utilización de estos recursos generó un perjuicio económico que, aunque de baja cuantía, resulta suficiente para configurar el ilícito investigado.

“Ello habría generado un perjuicio, aun cuando de baja entidad, suficiente, entendemos, para la configuración del ilícito por el cual se le ha formalizado”.

Tribunal decretó arraigo nacional y firma mensual

Respecto de las medidas cautelares, Rebeco señaló que la Fiscalía consideró que el alcalde no enfrenta una pena de cumplimiento efectivo en caso de una eventual condena, debido a la magnitud del perjuicio económico atribuido.

“El perjuicio ocasionado por estos hechos no es elevado y por lo mismo la pena tampoco lo es, de manera tal que el Ministerio Público, teniendo en consideración que el alcalde no arriesga por estos hechos una pena de cumplimiento efectivo, solicitó como medidas cautelares básicamente el arraigo nacional y la obligación de firmar una vez al mes”.

El tribunal acogió la solicitud y decretó ambas medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación. Asimismo, el Juzgado fijó un plazo de 180 días para el cierre de las diligencias investigativas.