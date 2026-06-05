Corte Suprema mantiene prisión preventiva de exdiputado Joaquín Lavín

05 jun. 2026 - 14:53 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó este viernes el rechazo del recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, manteniendo así la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en su contra en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco.

En un fallo de siete páginas, la Segunda Sala del máximo tribunal respaldó la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Santiago y descartó las alegaciones de la defensa, que apuntaban tanto a una supuesta falta de fundamentación de la cautelar como a una eventual extralimitación de la fiscalía respecto de los hechos incluidos en el desafuero parlamentario.

El máximo tribunal sostuvo que la resolución que decretó la prisión preventiva sí contiene “una fundamentación suficiente” para justificar la medida cautelar y afirmó que el tribunal analizó adecuadamente los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.

Además, el fallo señala que, en esta etapa inicial de la investigación, no corresponde un análisis profundo de eventuales circunstancias atenuantes, como pretendía la defensa, sino determinar si existe necesidad de cautela. En ese sentido, la Corte concluyó que sí concurre la causal de “peligro para la seguridad de la sociedad”, lo que descarta la aplicación de medidas menos gravosas.

Respecto de uno de los principales argumentos de la defensa —que la formalización habría incluido hechos distintos a aquellos autorizados en el desafuero— la Corte Suprema descartó esa tesis y sostuvo que las nuevas referencias realizadas por la fiscalía corresponden a “precisiones o ampliaciones” de la imputación original, sin alterar “el núcleo central y esencial” de los hechos investigados.

El máximo tribunal también enfatizó que, tratándose de una investigación aún abierta, es normal que surjan nuevos antecedentes vinculados a los mismos delitos investigados, sin que ello obligue necesariamente a solicitar un nuevo desafuero.

Con esta decisión, la Corte Suprema ratificó íntegramente la resolución dictada el pasado 16 de mayo por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado el recurso de amparo presentado por la defensa del exparlamentario.

Dura crítica a la defensa

Uno de los aspectos más duros del fallo quedó plasmado en la prevención del ministro Leopoldo Llanos, quien cuestionó directamente la estrategia de la defensa de Lavín León. El magistrado advirtió que existía una contradicción entre lo solicitado originalmente en el recurso de amparo y lo planteado posteriormente en la apelación.

“Existe incongruencia entre lo pedido en el recurso de amparo, en que se solicita sustituir por otras cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal (...) versus lo pedido en la apelación, esto es, que se declare que la formalización fue ilegal”, señala el voto preveniente.

El ministro agrega que esa situación “es suficiente para desestimar el presente arbitrio” y remarca que, pese a que la acción de amparo es desformalizada, “debe existir una coherencia mínima entre lo que se pide inicialmente y lo que constituye a su vez el petitorio del recurso de apelación, máxime si hay, como ocurre en la especie, defensa técnica”.

Con esta decisión, la Corte Suprema ratificó íntegramente la resolución dictada el pasado 16 de mayo por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado el recurso de amparo presentado por la defensa del exparlamentario.

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