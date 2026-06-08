Ya comenzó su traslado a San Bernardo: ¿Abrirá Fantasilandia en estas vacaciones de invierno?

08 jun. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Con el anuncio de que este será el último año de Fantasilandia en el Parque O'Higgins, muchos padres, jóvenes y niños se preguntan si el histórico recinto de entretenciones estará operativo para las próximas vacaciones de invierno.

La respuesta es sí. A pesar de los avanzados trabajos de construcción de su nueva casa en San Bernardo, la administración del parque confirmó que las puertas de su tradicional ubicación en Santiago Centro seguirán abiertas para recibir al público en este receso escolar.

De hecho, para responder a la alta demanda de panoramas familiares durante este periodo, el centro de diversiones modificará su calendario habitual de funcionamiento para ofrecer una mayor cobertura.

Los horarios para las vacaciones de invierno

De momento, el parque solo abre sus puertas durante los fines de semana, concretamente sábados, domingos y festivos.

Pero la empresa aclaró que durante las vacaciones de invierno funcionará de forma continua durante toda la semana. Mientras que el horario que confirmaron es desde la administración las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Es importante recordar que esta será de las últimas oportunidades que tendrán los santiaguinos para disfrutar en el Parque O'Higgins, ya que el traslado definitivo al sector de Lo Herrera está programado para el verano de 2027, instancia en que el parque iniciará un receso programado que durará casi un año.

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