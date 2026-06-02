¿Cuánto cuesta una montaña rusa? Gerente de Fantasilandia revela millonario valor que puede tener esta atracción

02 jun. 2026 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

Las montañas rusas son las responsables de los gritos, alegrías y ansiedades en los parques de diversiones, lo que las hace una de las atracciones más emblemáticas. Por eso, para este tipo de recinto es tan importante tenerlas, pese a la costosa inversión que significa. Aunque pocos conocen las cifras detrás de estas estructuras, sus valores pueden alcanzar montos millonarios.

En medio de las expectativas por el nuevo parque de diversiones que se proyecta en la comuna de San Bernardo, el gerente comercial de Fantasilandia, Cristián Ivovich, reveló en el podcast "Peras y Finanzas" cuánto puede costar adquirir una de estas atracciones y qué factores influyen en su precio.

Un mercado parecido al de los autos

Para explicar las diferencias de precio, Ivovich comparó la industria de las montañas rusas con el mercado automotor, donde existen distintos estándares de calidad y valor.

“Esto es como el mercado de los autos en la práctica”, señaló el ejecutivo, apuntando a que hay fabricantes de primer nivel, así como alternativas más económicas o usadas.

En ese sentido, aseguró que existe un mercado secundario en el que los parques de diversiones adquieren montañas rusas ya utilizadas, una práctica similar a la compra de vehículos usados.

¿Cuánto cuesta una montaña rusa?

De acuerdo con Ivovich, una montaña rusa nueva fabricada por una empresa de primer nivel puede superar los 30 millones de dólares, cifra que corresponde únicamente al costo inicial de adquisición.

“Pero una montaña rusa, si es que tú la quieres comprar hoy en día a un fabricante de primer nivel, debe ir por sobre los 30 millones de dólares”, afirmó.

El precio base no incluye instalación ni mantención

El gerente comercial de Fantasilandia aclaró que ese monto considera exclusivamente la compra de la atracción y no incluye gastos de operación adicionales.

Consultado sobre si el valor corresponde solo al costo inicial, sin instalación, mantención ni otros desembolsos, Ivovich respondió categóricamente: “Sí, claro”.

Esto significa que la inversión total para un parque de diversiones puede aumentar considerablemente una vez incorporados los costos de montaje, seguridad, operación y mantenimiento.

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Hasta $100 millones de dólares

Las cifras pueden ser aún más elevadas en parques temáticos de escala internacional. “Disney se debe gastar 100 millones de dólares en lo que es una montaña rusa”, sostuvo.

“Eso es solo la montaña rusa, porque Disney además pone sobre la montaña rusa el tema de la tematización”, comentó, haciendo referencia a la ambientación, efectos visuales, escenografía y narrativa que acompañan la experiencia de los visitantes.

“Pero insisto, esto es como un mercado como los autos, y efectivamente hay mercados en los cuales está la chatarra y hay otros que efectivamente tiene los autos súper bien cuidado y donde hay montañas rusas de segunda mano que también se venden”, concluyó.

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