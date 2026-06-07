Ya se unieron los túneles de ambas autopistas: ¿Cuándo estará lista la segunda parte de Américo Vespucio Oriente?

07 jun. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La autopista Américo Vespucio Oriente II (AVO II) es uno de los proyectos viales más importantes que se construyen actualmente en la ciudad de Santiago, ya que sus 5,2 km de extensión cerrarán definitivamente este anillo vial en estándar de autopista.

El miércoles recién pasado, el proyecto vivió uno de sus hitos más importantes, ya que en dicha jornada el Presidente José Antonio Kast y el biministro Louis de Grange encabezaron la unión de túneles entre AVO II y la carretera ya en funcionamiento Américo Vespucio Oriente I (AVO I).

¿Cuándo estará lista la autopista AVO II?

La nueva autopista AVO II beneficiará directamente a unos 660 mil habitantes de las comunas de La Reina, Peñalolén, Ñuñoa y Macul, además de los miles de automovilistas que día a día transitan por la superficie.

La obra principal de esta autopista son sus dos túneles mineros paralelos de 4,8 km. La profundidad de estos varía entre los 23 y 54 metros, ya que se ubican por debajo de la Línea 4 del Metro de Santiago.

Esta nueva infraestructura permitirá velocidades de hasta 100 km/h en tres pistas de circulación, las que se amplían a cuatro pistas en los sectores de aceleración y desaceleración.

El proyecto considera además varias mejoras urbanas, como áreas verdes, paisajismo, ciclovías, equipamiento comunitario y optimización de las vías existentes. Dentro de esto también destacan cuatro hitos urbanos en Príncipe de Gales, Plaza Egaña, Rotonda Grecia y el nuevo parque Los Presidentes.

De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), al mes de abril la obra llevaba un avance del 34,91%, esperándose que la autopista AVO II quede finalizada en el mes de diciembre de 2028.

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