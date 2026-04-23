Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 60 km/h: Estas zonas se verán afectadas

23 abr. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por tormentas eléctricas y otro por vientos en algunas regiones del país durante esta semana.

¿Dónde y cuándo se registrarán los eventos meteorológicos?

En primer lugar, el organismo anunció probables tormentas eléctricas por una condición sinóptica de "inestabilidad post frontal".

El evento se registrará desde la mañana hasta la noche de este jueves 23 de abril en la región de Magallanes, en sectores de la cordillera austral norte, cordillera austral sur, insular norte e insular central.

La DMC también emitió un aviso de viento normal a moderado por una condición sinóptica de "jet de bajo nivel".

El fenómeno se dará desde la tarde del próximo sábado 25 de abril hasta la tarde del domingo 26, en el litoral de la región de O'Higgins; el litoral y cordillera costa del Maule; y el litoral, cordillera costa y valle de las regiones de Ñuble y Biobío.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, el sábado y domingo se esperan vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de 50 km/h, en las regiones de O'Higgins y el Maule. En Ñuble y Biobío, las rachas subirán a 60 km/h.