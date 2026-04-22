¿Volverá la lluvia a Santiago en abril?: Jaime Leyton da a conocer cómo será el cierre de mes en la capital

22 abr. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, había anticipado la posibilidad de un cambio en las condiciones climáticas hacia finales de abril, señalando que “a fin de mes, inicios de mayo, podría haber un evento importante” de precipitaciones en Santiago.

Sin embargo, en una nueva actualización entregada en su informe para Meganoticias Amanece, Leyton indicó que no lloverá en Santiago en el periodo previsto, afirmandó que “se descarta toda probabilidad de que esos sistemas lleguen a la zona central, particularmente a la región de O’Higgins y a la Región Metropolitana”.

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Además, el meteorologo explicó por qué no se registrarán precipitaciónes: “En esta lucha entre los sistemas frontales y las altas presiones, predomina el ambiente estable y no permite que lleguen a la Región Metropolitana todavía”.

Leyton precisó además que esta nueva condición se mantendría en el corto plazo, indicando que “por lo menos hasta los primeros cinco días de mayo, Santiago queda libre de precipitaciones”, descartando así la proyección anterior de lluvias para fines de abril e inicios del próximo mes.

Cómo estará el tiempo esta semana en Santiago

Respecto a los próximos días, Leyton señaló que en la capital el cielo variará entre nublado a despejado.

La jornada de este miércoles comenzó con una temperatura mínima cercana a los 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. Para el jueves se esperan 8°C de mínima y 23°C de máxima, con cielos despejados.

El viernes y sábado se proyectan condiciones similares, con escasas nubes y temperaturas que se mantendrán en torno a los 8°C de mínima y 23°C de máxima. En tanto, el domingo se anticipa un leve aumento, con una máxima que podría llegar a los 24°C.

El especialista explicó que este comportamiento refuerza la estabilidad atmosférica, con mañanas frescas, más no frías, y tardes más templadas en la capital.

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