"Con precipitaciones aisladas": Emiten aviso por hasta tres días de tormentas eléctricas en zonas de dos regiones del país

20 abr. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" que se desarrollarían hasta por tres días consecutivos en zonas de dos regiones del país. Además, el evento podría estar asociado a "precipitaciones aisladas".

Aviso de tres días de tormentas eléctricas

De acuerdo al organismo, el aviso se origina en la condición sinóptica "Alta de Bolivia" y estará vigente entre la tarde del miércoles 22 y la noche del viernes 24 de abril en sectores de las regiones de Arica y Parinacota y Tarpacá.

En detalle, la DMC indicó que las tormentas se producirían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24.

Región de Tarapacá

Cordillera: Jueves 23.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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