Meteorología emite aviso de "probables tormentas eléctricas" para tres regiones de la zona central del país

20 abr. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a tres regiones del país durante la jornada.

De acuerdo con el organismo, este tipo de aviso se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Regiones bajo aviso por tormentas eléctricas

Desde la DMC detallaron que, debido a una condición de "inestabilidad atmosférica", el fenómeno se desarrollará entre la mañana y la tarde de este lunes 20 de abril.

Las regiones afectadas son:

Valparaíso (sector cordillerano)

(sector cordillerano) Metropolitana (sector cordillerano)

(sector cordillerano) O’Higgins (sector cordillerano)

DMC

En el caso de la región de O’Higgins, el evento ocurre tras el reciente paso de un sistema frontal que dejó precipitaciones normales a moderadas, con montos estimados entre 25 y 50 milímetros de agua.

Según lo informado por la DMC, estas lluvias se registraron entre la tarde del domingo 19 y la mañana de este lunes 20 de abril.

“Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, advirtió la Dirección Meteorológica de Chile.

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