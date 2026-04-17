"Frente frío": Emiten avisos de tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en zonas de cuatro regiones

17 abr. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos, uno por "viento normal a moderado" y otro por "probables tormentas eléctricas" que afectarán a zonas de cuatro regiones del país durante el fin de semana.

Rachas de viento de hasta 80 km/h

El primero de los avisos es el relativo al viento, el cual tendrá una vigencia entre la madrugada y la mañana del sábado 18 de abril debido a un "frente frío" en sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Región de La Araucanía

Litoral: 40-60 km/h.

Región de Los Ríos

Litoral: 40-60 km/h - rachas 70 km/h.

Región de Los Lagos

Litoral: 40-60 km/h - rachas 80 km/h .

. Cordillera Costa: 40-60 km/h - rachas 80 km/h .

. Chiloé: 40-60 km/h - rachas 80 km/h .

. Litoral Interior: 40-60 km/h - rachas 80 km/h.

Región de Aysén

Insular Norte: 40-60 km/h - rachas 80 km/h.

Aviso de tormentas eléctricas

Debido al mismo "frente frío" y a una "inestabilidad post frontal", la DMC advirtió sobre tormentas eléctricas que podrían desarrollarse entre la mañana y la tarde del sábado 18 de abril.

En concreto, las zonas afectadas son el Litoral y Cordillera Costa de la región de Los Ríos y el Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé y Litoral Interior de la región de Los Lagos.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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