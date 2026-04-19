Alejandro Sepúlveda anuncia hasta 12 mm de precipitaciones en la RM: ¿A qué hora comenzará a llover este lunes en Santiago?

19 abr. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué paso?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, detalló en su informe para Meganoticias Prime cómo será el desarrollo de las precipitaciones que caerán este lunes en la Región Metropolitana y otros sectores de la zona central.

El comunicador explicó que las lluvias se concentrarán durante la mañana en el litoral de Valparaíso, tendrán su mayor intensidad en la región de O'Higgins y que en la ciudad de Santiago se registrarían con mayor constancia a partir de la tarde.

¿A qué hora lloverá en Santiago?

Respecto a la RM, Sepúlveda explicó que "durante el día vamos a recibir precipitaciones intermitentes" y "cerca del mediodía caería la lluvia más constante, pensando en el Gran Santiago".

"Estamos hablando de montos que pueden variar entre los 5 y los 10 o 12 milímetros, dependiendo de la zona", detalló al explicar que "en la medida que me acerco hacia sectores de la cordillera y la precordillera, los volúmenes a acumular serán mayores".

Estas lluvias en la capital serán acompañadas "con bajas temperaturas (...) y no se descarta la probabilidad del desarrollo de algunas nubes de tormenta, especialmente en sectores de la Cordillera de la Costa y de la precordillera y Cordillera de Los Andes".

Por lo tanto, el profesional dijo que "además del frío y las precipitaciones, no se extrañe si escucha un trueno o ve algún relámpago".

Estas precipitaciones también dejarán la acumulación de hasta unos 10 cm de nieve en la Cordillera de Los Andes, debido a que la isoterma cero se posicionará entre los 2.600 y 2.800 metros de altura.

Finalmente, Sepúlveda reiteró que "primero lloverá en Melipilla, Curacaví, María Pinto", ya que "el sector poniente tendrá precipitaciones matinales y sol por la tarde".

"En la medida en que avance el día, pasadito el mediodía, las precipitaciones serán más constantes ya en el centro del valle y durante todo el día en sectores de la cordillera y la precordillera", cerró.

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