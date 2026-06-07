Bomberos confirma fallecimiento de dos personas tras caída de helicóptero en Puerto Aysén

07 jun. 2026 - 18:34 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fallecieron la tarde de este domingo luego de que un helicóptero capotara al interior de un aeródromo en la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén.

El accidente movilizó a equipos de emergencia, incluyendo personal del SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes concurrieron rápidamente al lugar para atender la situación y realizar las primeras diligencias.

El comandante de Bomberos, Cristian Meza, entregó detalles del accidente al Diario El Divisadero: "Fuimos alertados a nuestra central de alarmas por un helicóptero de dos ocupantes que capotó", indicó.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia constataron la gravedad del accidente. "SAMU constató que las dos personas que se encontraban en esta aeronave fueron clasificadas como fallecidas", agregó.

Según detalló Meza, la aeronave cayó dentro del recinto del aeródromo y los ocupantes eran oriundos de Coyhaique, quienes participaban en una actividad desarrollada en el lugar.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el helicóptero ya se encontraba en vuelo al momento del accidente. "La aeronave ya se encontraba volando, ya había dado una vuelta por aquí cerca del sector del aeródromo y en el momento en que se encontraba volando capotó", explicó.

Respecto a las causas del hecho, el comandante indicó que será la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la encargada de investigar las circunstancias que provocaron el fatal accidente.

Las autoridades continúan desarrollando peritajes en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de este trágico hecho.